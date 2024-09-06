İstanbul Modern'de Japon sanatçı Chiharu Shiota'nın dikkat çeken 100.yıl sergisi: Dünyalar Arasında

Japon sanatçı Chiharu Shiota'nın eserlerinden oluşan "Dünyalar Arasında (Between Worlds)" adlı sergisinin basın gösterimi yapıldı.

Japon sanatçı Chiharu Shiota'nın eserlerinden oluşan "Dünyalar Arasında (Between Worlds)" adlı sergisinin basın gösterimi yapıldı.

Japonya ile Türkiye Cumhuriyet'i arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yıldönümü kapsamında İstanbul Modern'de gerçekleştirilen serginin basın toplantısı gerçekleştirildi.

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko (solda), İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı (ortada) ve sanatçı Chiharu Shiota (sağda) konuşma yaptı.

Sanatçının “ara bir yerde” olma duygusunu odağına aldığı sergi, İstanbul’un Asya ve Avrupa'yı birleştirmesi temasıyla besleniyor.

İstanbul Modern için özel olarak üretilen eser çalışmasında sergi salonu ağ benzeri kırmızı ipliklerle sarıldı. Bavullar da bu alanın içine yerleştirilerek “yokluk içinde var olma” mesajı verildi.