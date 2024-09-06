Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Kültür - Sanat > İstanbul Modern'de Japon sanatçı Chiharu Shiota'nın dikkat çeken 100.yıl sergisi: Dünyalar Arasında

İstanbul Modern'de Japon sanatçı Chiharu Shiota'nın dikkat çeken 100.yıl sergisi: Dünyalar Arasında

Düzenleyen: / Kaynak: AA
- Güncelleme:
İstanbul Modern&#039;de Japon sanatçı Chiharu Shiota&#039;nın dikkat çeken 100.yıl sergisi: Dünyalar Arasında
Kültür - Sanat Haberleri  / AA

Japon sanatçı Chiharu Shiota'nın eserlerinden oluşan "Dünyalar Arasında (Between Worlds)" adlı sergisinin basın gösterimi yapıldı.

Japon sanatçı Chiharu Shiota'nın eserlerinden oluşan "Dünyalar Arasında (Between Worlds)" adlı sergisinin basın gösterimi yapıldı.

Japonya ile Türkiye Cumhuriyet'i arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yıldönümü kapsamında İstanbul Modern'de gerçekleştirilen serginin basın toplantısı gerçekleştirildi.

İstanbul Modern'de Japon sanatçı Chiharu Shiota'nın dikkat çeken 100.yıl sergisi: Dünyalar Arasında - 1. Resim

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko (solda), İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı (ortada) ve sanatçı Chiharu Shiota (sağda) konuşma yaptı.

İstanbul Modern'de Japon sanatçı Chiharu Shiota'nın dikkat çeken 100.yıl sergisi: Dünyalar Arasında - 2. Resim

Sanatçının “ara bir yerde” olma duygusunu odağına aldığı sergi, İstanbul’un Asya ve Avrupa'yı birleştirmesi temasıyla besleniyor.

İstanbul Modern'de Japon sanatçı Chiharu Shiota'nın dikkat çeken 100.yıl sergisi: Dünyalar Arasında - 3. Resim

İstanbul Modern için özel olarak üretilen eser çalışmasında sergi salonu ağ benzeri kırmızı ipliklerle sarıldı. Bavullar da bu alanın içine yerleştirilerek “yokluk içinde var olma” mesajı verildi.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: AA
Drift atarken yakalanan sürücüden pes dedirten savunmaŞampiyonlar şampiyonu polis Orhan Ayten Türkiye'yi İran'da temsil edecek
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Oscar'ın habercisi Toronto Uluslararası Film Festivali böyle başladı - Kültür - SanatOscar'ın habercisi olan festival böyle başladıEskişehir'de literatüre ilk defa geçen arkeolojik keşif! 5 bin 200 yıl önce özellikle gömülmüş - Kültür - Sanat5 bin 200 yıl önce özellikle gömülmüşEdirne'de Fatih Sultan Mehmed'in saray rıhtımı ortaya çıkıyor - Kültür - SanatFatih'in saray rıhtımı ortaya çıkıyorErzurum'da bir Osmanlı yadigarı: Mecidiye Tabyası - Kültür - SanatErzurum'da bir Osmanlı yadigarı: Mecidiye TabyasıRessam Mehmet Güleryüz hayatını kaybetti - Kültür - SanatRessam Mehmet Güleryüz hayatını kaybetti1800'lerden kalma Mevlevihane tablosunun sırrı çözüldü - Kültür - Sanat200 yıllık Mevlevihane tablosunun sırrı çözüldü
Sonraki Haber Yükleniyor...