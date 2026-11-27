İstanbul Ticaret Üniversitesi, “3T” (Tefekkür, Teknoloji ve Ticaret) yayın modeliyle kitap yayıncılığına yeniden başladı. Üniversite, uluslararası eserleri Türkçeye kazandırmayı ve Türkiye’den dünyaya fikir taşımayı hedefliyor.

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İstanbul Ticaret Üniversitesi, akademik birikimini geniş kitlelerle buluşturmak ve Türkiye’den dünyaya fikir ihraç etmek amacıyla kitap dünyasına güçlü bir dönüş yaptı.

Üniversitenin Eminönü yerleşkesinde gerçekleştirilen lansman toplantısına Mütevelli Heyet Başkanı Dr. İsrafil Kuralay, Rektör Prof. Dr. Necip Şimşek, İstanbul Ticaret Yayınları Müdürü Halil İbrahim Binici ile yeni dönemin ilk eserlerinden “Ticaret, Teknoloji ve Tefekkür Ekosistemi” kitabının editörlüğünü üstlenen eski bakanlar Prof. Dr. Nazım Ekren ve Prof. Dr. Mustafa Sait Yazıcıoğlu katıldı.

Toplantıda konuşan Dr. Kuralay bilgi üretmenin üniversitelerin temel görevlerinden biri olduğunu belirterek “Bir süre ara verdiğimiz kitap yayıncılığına yeniden başlıyoruz. Yeni yayın dönemimizi ‘3T’ (Tefekkür, Teknoloji ve Ticaret) kavramıyla kurguladık. Tarih, kültür ve medeniyetimizi esas alarak yayın yapacağız. Gerçek yazarların ve fikir adamlarının düşüncelerini yaymayı hedefliyoruz” dedi.

Rektör Prof. Dr. Şimşek de ekonomi alanında uluslararası arenada ses getiren eserleri Türkçeye kazandıracaklarını, kendilerine Yale Üniversitesi Yayınlarını örnek aldıklarını kaydetti.

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