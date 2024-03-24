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Haberler > Kültür - Sanat > İyi bakılırsa 1000 yıl yaşıyor! Avrupa’nın en büyük, Türkiye'nin ilk bosai müzesi Yalova'da açıldı

İyi bakılırsa 1000 yıl yaşıyor! Avrupa’nın en büyük, Türkiye'nin ilk bosai müzesi Yalova'da açıldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İyi bakılırsa 1000 yıl yaşıyor! Avrupa’nın en büyük, Türkiye&#039;nin ilk bosai müzesi Yalova&#039;da açıldı

Kültür - Sanat Haberleri  / İhlas Haber Ajansı, Türkiye Gazetesi

Yalova’da İl Özel İdaresi tarafından Türkiye’nin ilk Avrupa’nın da en büyük bonsai müzesi törenle açıldı. Müze Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın desteğiyle yapıldı. Törene Japonya İstanbul Başkonsolosu Kenichi Kasahara da katıldı.

Yalova merkeze bağlı Kadıköy beldesinde yapımı tamamlanan Yalova Bonsai Müzesi’nin açılışı gerçekleştirildi.

Türkiye- Japonya diplomatik ilişkilerinin 100. yıldönümü çerçevesinde düzenlenen törende konuşan Vali Hülya Kaya Yalova’ya yakışan çok güzel bir projeye imza atıldığını belirterek, “Bonsai Müzesi ile aslında Yalova bu alandaki farkındalığını bir üs noktaya taşıdı. Gerçekten çok vizyoner bir projeydi. Yalova’ya çok yakıştı” dedi.

İyi bakılırsa 800 yıl yaşıyor! Avrupa’nın en büyük, Türkiye'nin ilk bosai müzesi Yalova'da açıldı - 1. Resim

Vali Kaya AK Parti Yalova Milletvekili Büyükgümüş'ün projeyi sunduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’nın da destek verdiğini ifade ederek teşekkür etti.

İyi bakılırsa 800 yıl yaşıyor! Avrupa’nın en büyük, Türkiye'nin ilk bosai müzesi Yalova'da açıldı - 2. Resim

TONAMİ VE YALOVA KARDEŞLİĞİ

Japonya İstanbul Başkonsolosu Kenichi Kasahara ise Japonya ile Yalova arasında derin bir ilişki olduğunu belirterek, “Bunun nedenlerinden biri Tonami ve Yalova arasındaki kardeş şehir anlaşmasıdır. Her iki şehirde yaygın bir şekilde çiçekler üretiliyor ve Tonami de Türkiye’nin önemli çiçeği olan laleyi çok sayıda üretiyor. Bu yüzden 1989 yılında iki şehir arasında kardeş şehir anlaşması imzalanmıştır. Bazı bonsailerden yüzlerce yıl yaşayanlar vardır. Bonsai müzesinin açılmasıyla gelecekte çok sayıda Japon turistlerin müzeyi ziyaret edeceğini ve sanat eserlerinin tadını çıkaracağını anlıyorum” dedi.

İyi bakılırsa 800 yıl yaşıyor! Avrupa’nın en büyük, Türkiye'nin ilk bosai müzesi Yalova'da açıldı - 3. Resim

Açılış konuşmalarının ardından müze gezilerek müzedeki bonsai ağaçları incelendi.

JAPONLARIN BİTMEYEN AĞAÇ SANATI: BOSAİ 

Bonsai de temel malzeme olarak yaşayan ağaçlar kullanılıyor. Ancak bu noktada saksı içinde bitki veya çiçek yetiştiriciliği ile Bonsai arasındaki önemli farklar bulunuyor.

İyi bakılırsa 800 yıl yaşıyor! Avrupa’nın en büyük, Türkiye'nin ilk bosai müzesi Yalova'da açıldı - 4. Resim

Saksı bitkilerinde umumiyetle yeşillikler ve çiçekler kullanılıyor. Bonsaide de bir saksı veya kapta yetiştirilen ağaç olmakla birlikte farklılık, Bonsai'nin doğrudan doğruya tabiatı yansıtmasında yatar.

Saksı içindeki bir bitkiler tabiatı insana bir bütün olarak yansıtmaktan uzaktır. Sadece o bitkinin yaşayabileceği şartlar sağlanmıştır. Ancak saksı içindeki bir ağaçsa bulunduğu ortam ve yapısıyla tabiatın bütün unsurlarını içinde barındırır.

İyi bakılırsa 800 yıl yaşıyor! Avrupa’nın en büyük, Türkiye'nin ilk bosai müzesi Yalova'da açıldı - 5. Resim

Japonlara göre bonsai ağacı, kişiyi sanki kuşların cıvıldadığı, meltemin serin serin estiği bir vadiye götürür. Bonsai bir kere kabına oturdu mu, sahibinin bakımı altında yıllar yılı yaşar ve yaşlanır.

Japonya'da nesilden nesile aktarılarak bugün bin yıl öncesinden kalma Bonsai numuneleri yaşamaya devam etmektedir. Bu yüzden bonsai için "bitmemiş sanat eseri" tabiri kullanılıyor.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Türkiye Gazetesi
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