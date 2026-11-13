Kültür - Sanat

Kısa’dan Hisse 11’inci defa yapılacak: 21 Kasım'da başlıyor...

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Kısa’dan Hisse 11’inci defa yapılacak: 21 Kasım'da başlıyor...
Başlık ResmiKısa’dan Hisse 11’inci defa yapılacak: 21 Kasım'da başlıyor...

11. Kısa’dan Hisse Kısa Film Festivali, 21-28 Kasım tarihlerinde İstanbul’da sinemaseverlerle buluşacak. Festival kapsamında kısa film gösterimlerinin yanı sıra atölye, ustalık sınıfı ve söyleşiler düzenlenecek.

Kaydet
|
Murat Öztekin
MURAT ÖZTEKİN

Türk sinemasına nitelikli yeni sanatçılar kazandırmak amacıyla yola çıkan “Kısa’dan Hisse Kısa Film Festivali” bu yıl 11. defa sinemaseverlerle buluşacak.

Kısa’dan Hisse Sanat Derneği tarafından düzenlenen festival, 21 Kasım’da Atlas 1948 Sinemasında başlayacak. Gösterim ve etkinliklerin 28 Kasım’a kadar AKM Yeşilçam Sinemasında sinemaseverlerle buluşacağı festival, usta yönetmenlerden oyunculara, yapımcılardan dijital platform temsilcilerine uzanan geniş katılımlı programlara ev sahipliği yapacak.

ÖNERİLEN HABERLER
Selçuklu motifleriyle süslendi, 7 ayda hazırlandı, tamamen el emeği! Tek parça ceviz ağacından hazırlanan rahleye büyük ilgi
KÜLTÜR - SANAT

Selçuklu motifleriyle süslendi, 7 ayda hazırlandı, tamamen el emeği! Tek parça ceviz ağacından hazırlanan rahleye büyük ilgi

Bu yıla özel olarak hazırlanan program kapsamında seçkiler hâlinde kısa film gösterimleri, özel gösterimler, atölyeler, ustalık sınıfları, söyleşiler ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Kültür - Sanat
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER