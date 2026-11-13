Kısa’dan Hisse 11’inci defa yapılacak: 21 Kasım'da başlıyor...
11. Kısa’dan Hisse Kısa Film Festivali, 21-28 Kasım tarihlerinde İstanbul’da sinemaseverlerle buluşacak. Festival kapsamında kısa film gösterimlerinin yanı sıra atölye, ustalık sınıfı ve söyleşiler düzenlenecek.
Türk sinemasına nitelikli yeni sanatçılar kazandırmak amacıyla yola çıkan “Kısa’dan Hisse Kısa Film Festivali” bu yıl 11. defa sinemaseverlerle buluşacak.
Kısa’dan Hisse Sanat Derneği tarafından düzenlenen festival, 21 Kasım’da Atlas 1948 Sinemasında başlayacak. Gösterim ve etkinliklerin 28 Kasım’a kadar AKM Yeşilçam Sinemasında sinemaseverlerle buluşacağı festival, usta yönetmenlerden oyunculara, yapımcılardan dijital platform temsilcilerine uzanan geniş katılımlı programlara ev sahipliği yapacak.
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Bu yıla özel olarak hazırlanan program kapsamında seçkiler hâlinde kısa film gösterimleri, özel gösterimler, atölyeler, ustalık sınıfları, söyleşiler ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek.