Kültürel mirasın en büyük organizasyonu! 'Heritage İstanbul' Lütfi Kırdar'da başladı

Altı asırlık idare Sempozyumda konuşuldu... Osmanlı sisteminin benzeri çok az

Altı asırlık idare Sempozyumda konuşuldu... Osmanlı sisteminin benzeri çok az

Türkiye'nin ilk ve en geniş uluslararası kültür mirası fuarı olan Heritage İstanbul, Şişli'de düzenlenen programla başladı. Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapılan fuar cuma günü sona erecek.

15-17 Mayıs 2024 tarihlerinde 8'incisi düzenlenen Heritage İstanbul, Türkiye’de kültürel miras şuurunun artması ve korunması gibi konuları kendisine sosyal misyon ediniyor.

Bu istikamette ürün, hizmet ve teknolojilerin geliştirilmesini hedefleyen koruma, restorasyon, arkeoloji, müze, kütüphanecilik fuarı ve konferansı olma hüviyeti taşıyor.

2015 yılından beri “Geçmişe Gelecek Sağla” sloganı ile organize edilen ve sektöre yönelik ünik bir platform olan Heritage İstanbul cuma günü sona eriyor.

KÜLTÜRÜN BÜTÜN UNSURLARI BURADA

Fuar kültürün bütün unsurlarını bünyesinde barındırıyor. Türkiye ve Avrupa’dan arkeoloji, restorasyon, müzecilik ve kütüphanecilik alanlarında uzman kuruluşların katıldığı fuarda, kültür mirası üzerine dünyada gelişen trendler, güncel sistemler ve teknolojiler tanıtılıyor.

Atölye çalışmaları ile ziyaretçilere farkındalık oluşturuluyor.

Fuar ve konferansın açılış konuşmasını gerçekleştiren İstanbul Valisi Davut Gül, "Organizasyonun en önemli faydası bütün paydaşları bir araya getirmek. Restorasyonun bir inşaat işi olmadığını biliyoruz. O açıdan restorasyonda çalışan işçiden, teknik elemana, kullanılacak olan malzemeden, koruma kurullarının bu anlamdaki hassasiyetine, kişilerin ve sponsorların bu işlere para ayırmasına kadar konuşulması, tartışılması, iyi örneklerin görülmesi ve paylaşılması bu sürece çok önemli katkı sağlayacaktır" dedi.