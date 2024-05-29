Literatürü değiştirecek! 2 bin yıllık kaya mezarları görenler şaşırıyor

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde bulunan kaya mezarları turistlerin ilgisini çeken noktalar arasında bulunuyor. Akademisyenler Levent Vadisi'ndeki araştırmaların literatürü değiştirecek bilgiler ihtiva ettiğini söylüyor.

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde bulunan ve 65 milyon yıllık bir jeolojik oluşum sonucu ortaya çıktığı belirtilen Levent Vadisi, jeolojik özelliklerinin yanı sıra kültürel varlıklarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

Akçadağ ilçe merkezine 15 kilometre uzaktaki doğası ve coğrafi güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin son yıllarda sıkça ziyaret ettiği vadide Roma medeniyetinin de izleri bulunuyor.

Bölgede bulunan Roma dönemine ait çok sayıda kaya mezarını görenler şaşırıyor.

"BÖLGEDEKİ ÇALIŞMALAR LİTERATÜRÜ ÖNEMLİ ORANDA DEĞİŞTİRECEK SONUÇLAR VERDİ"

Levent Vadisi'ndeki izlerin önemine vurgu yapan İnönü Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sevgi Dönmez, kaya mezarlarının geçmişi hakkında bilgi vererek şöyle konuştu:

"2020-21 yılları arasında Akçadağ’da, Akçadağ bronz ve demir çağı projesini yürüttük. Şu anda da İnönü Üniversitesi bünyesinde yürütülen Levent Vadisi jeopark projesine İnönü Üniversitesi Arkeoloji bölümü olarak destek oluyoruz. Bu bölge paleolitik dönemden Bizans, Osmanlı dönemine kadar çok yoğun arkeolojik materyal sunmakta. Özellikle paleolitik döneme ait farklı üniversitelerde çalışan hocalarımızla beraber iletişim halindeyiz ve onların bulduğu izler. Bunun dışında bizlerin yüzey araştırmalarında saptanan Bakır Çağı, Erken Tunç Çağları, Genç ve Orta Bronz ile Demir çağlarına ait çok sayıda yerleşim yeri, kale yapıları ve bu dönemlerin gömü geleneğini yansıtan kurgan tipi yığmaları tespit ettik. Bunun dışında özellikle Helenistik Roma dönemine ait onlarca kaya mezar odası bölge içerisinde yer almakta. Bölge arkeolojik anlamda oldukça zengin. Bu bölgede yapılan çalışmalar literatürü önemli oranda değiştirecek sonuçlar verdi. Bu anlamda bu projede bölgenin hem bilimsel anlamda tanıtılması hem de korunması açısından önemli olacak”