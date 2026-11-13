Kültür - Sanat

Locarno İstanbul'da: Kuzeyden film dalgası geliyor

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Locarno İstanbul'da: Kuzeyden film dalgası geliyor
Başlık ResmiLocarno İstanbul'da: Kuzeyden film dalgası geliyor

Locarno Film Festivali'nin 79. edisyonunda öne çıkan 10 film, 26 Kasım–6 Aralık tarihleri arasında İstanbul Modern Sinema'da Türkiye'de ilk kez izleyiciyle buluşacak.

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Murat Öztekin
MURAT ÖZTEKİN

Sanat sinemasının son dönem eserleri İstanbul’da seyirciyle buluşuyor. İsviçre’nin en köklü festivallerinden Locarno Film Festivali’nin 79. edisyonunda öne çıkan filmler, İstanbul Modern Sinema’nın ev sahipliğinde gösterilecek.

26 Kasım–6 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek program, geçtiğimiz ağustos ayında gerçekleşen festivalin farklı bölümlerinden seçilen 10 filmi bir araya getirecek.

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Tamamı Türkiye’de ilk gösterimini yapacak o yapımlar arasında bir cezaevinde demans hastası mahkûmların bakımını üstlenen iki adam arasında gelişen beklenmedik dostluğu anlatan İsviçreli yönetmen Petra Volpe’nin yeni filmi “Frank ve Louis”, Lübnanlı sinemacı Jocelyne Saab’ın “Revolutionaries Never Die” eseri ile yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan dillerin izinde Peru’yu dolaşan bir ses sanatçısının yolculuğunu anlatan “Far from the Trees” de yer alıyor.

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