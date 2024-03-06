Merak edilenleri cevapladı! Zeki Demirkubuz: Kimse kendinde özgün olanı ortaya çıkarmıyor

Yönetmen Zeki Demirkubuz hayranlarıyla buluşarak merak edilen soruları cevapladı. Programda "Ressam Bob gibi şu araya bilmem ne lazım diyerek, hesapla kitapla yapılan, duygudan uzak filmler günümüz insanını daha çok karşılıyor. Bunlar öz ve ateşten yoksun filmler. Sadece ticari anlamda değil, sanat filmlerinde de böyle olmaya başladı." dedi.

Türkiye'de ve dünyada sinemanın gidişatı üzerine konuşan Zeki Demirkubuz, kendi duygu ve düşünce dünyasını filmlerine nasıl yansıttığı hakkında bilgiler verdi.

Küçükçekmece Belediyesi tarafından ilki düzenlenen ‘Yönetmen Söyleşileri’ programında konuşan Demirkubuz'u dinlemeye sinema severlerin yanı sıra hayranları büyük ilgi gösterdi

Usta yönetmen; filmlerinden, hayatına ve sinemaya dair merak edilen soruları cevapladı.

"SENARYO YAZMAK BİR YOL, YÖNTEM, METOT MESELESİ DEĞİL"

Senaryo yazma sürecini anlattığı söyleşide, “Benim için bu bir yol, yöntem, metot meselesi değil. Son derece duygu serüvenlerine açık şekilde yazmaya çalışıyorum." diyerek şöyle konuştu:

"Bu bir iş değil, teknik olarak öyle olsa da. Büyük yöntemler, matematik, kimyası falan yok. Ben böyle yapmıyorum. Duygumdan emin oluyorum. Yıllarca insan olarak biriktirdiğim meseleleri anlatmanın yolunu arıyorum.

Bunun en etkileyicisi insan doğasının karanlık yüzü. Benim aşağı yukarı 12 filmimden bu çıkar: akıldışılık. Bunların çoğu da felsefeciler, büyük edebiyat yazarlarından besleniyorum. Nietzche ve Camus gibi.

Bu çok özel bir şey gibi düşünmeyin. Birine mektup yazmak gibi. Basit düşünün. Eğer duygular provoke olmuş, bir yanınızda çaresizlik varsa, çok duygu varsa içinizde uzun uzun yazarsanız. Yazdıklarınızla yetmeye yetmeye ilerlersiniz.”

"DUYGUDAN UZAK FİLMLER, GÜNÜMÜZ İNSANINI DAHA ÇOK KARŞILIYOR"

Sinemanın da artık postmodern zamanlardan nasibini aldığını dile getiren Demirkubuz, “Artık sinemada masa başında tezgâhlanan Ressam Bob gibi şu araya bilmem ne lazım diyerek, hesapla kitapla yapılan, duygudan uzak filmler günümüz insanını daha çok karşılıyor.

Bunlar öz ve ateşten yoksun filmler. Sadece ticari anlamda değil, sanat filmlerinde de böyle olmaya başladı.

Kendinize sadık kalarak, dışarıya dönük nedenlerden çok içe dönük, kendinize ait, sizi dertlendiren meselelere uygun temaları, canınızı acıtan hikâyeleri, emek vererek, çalışarak, bıkmadan, kendinizden şüphe ederek, yenilikçi olmaya çalışarak, arayış insanı olarak bu işi yapmak benim için önemli.

Öz ve ateşin bir arada olmasının önemi de orijinal olabilmektir” dedi.

"KİMSE KENDİNDE ÖZGÜN OLANI ORTAYA ÇIKARMIYOR"

Oyuncu adaylarına da tavsiyede bulunan Demirkubuz, “Bu ülkede sorun; oyunculuk adına öğretilen klişeler ve saçmalıklar, oyunculuk adına öğretilen yalanlardır.

Al Paçino ve Nicholson bu ikisi de hiçbir karakterin kılığına girmezler, büyük makyajlar yapmazlar, şekil değiştirmezler ki bunlar Hollywood adamları. Al Paçino oynayacağı karakterin duygusunu edinerek, oynuyor. Buradaki mesele anlatacağımız şeyin duygusunu edinebilmek. Bunu sağlam şekilde edinebilirsek, sonrasında süsler, yalanlarla besler, ilgi çekici hale getirebiliriz.

Oyuncu olacaklar; oyunculuğun Türkiye’deki karşılıkları, adalet duyguları, seçmelerde yapılan eşitsizlikler, sektörün sorunlarını falan öne çıkararak, bahanelerini bulup, hiç kendilerine neden oyunculuk yapıyorum, bana fırsat verilirse ne yaparım diye sorgulamadan, öğrendiklerini papağan gibi tekrar ediyorlar. Kimse kendindeki özgün olanı ortaya çıkarmıyor” diye konuştu.