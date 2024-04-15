Mevlana Türbesi doldu taştı! Akın akın ona geldiler

Bayramda Mevlana Celaleddin-i Rumi türbesi ve Mevlana Müzesi'ni 125 bin 388 kişi ziyaret etti.

Dünyanın dört bir yanından turistlerin ziyaret ettiği Mevlana Müzesi, bayram tatilinin başladığı 6 Nisan'dan 14 Nisan'a kadar ziyaretçi akınına uğradı.

Mevlana Müzesi'ni ziyaret eden 125 bin 388 ziyaretçinin yüzde 5'ini yabancı turistler oluşturdu.

Ramazan Bayramı'nın 3. ve son günü olan 12 Nisan'da 33 bin 500 ziyaretçi ile son 10 yılın günlük en yüksek ziyaretçi sayısına ulaşıldı.