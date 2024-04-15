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Mevlana Türbesi doldu taştı! Akın akın ona geldiler

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bayramda Mevlana Celaleddin-i Rumi türbesi ve Mevlana Müzesi'ni 125 bin 388 kişi ziyaret etti.

Dünyanın dört bir yanından turistlerin ziyaret ettiği Mevlana Müzesi, bayram tatilinin başladığı 6 Nisan'dan 14 Nisan'a kadar ziyaretçi akınına uğradı.

Mevlana Müzesi'ni ziyaret eden 125 bin 388 ziyaretçinin yüzde 5'ini yabancı turistler oluşturdu.

Mevlana Türbesi doldu taştı - 1. Resim

Ramazan Bayramı'nın 3. ve son günü olan 12 Nisan'da 33 bin 500 ziyaretçi ile son 10 yılın günlük en yüksek ziyaretçi sayısına ulaşıldı.

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Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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