Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Seçim
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • MİT sergisinde "Türkiye Gazetesi" detayı! “Temas İstanbul” sergisi ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor

    Milli İstihbarat Teşkilatı’nın 97. yılı için hazırlanan “Temas İstanbul” sergisi Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) devam ediyor. 11 Şubat’a kadar açık olan sergide Türkiye Gazetesi'nin haberi dikkat çekti.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi, İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Sergi, Müze, Etkinlik, İstihbarat, Haber

    Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi, İhlas Haber Ajansı

    Milli İstihbarat Teşkilatı’nın 97. yılına özel olarak açılan “Temas İstanbul” sergisi Atatürk Kültür Merkezi'nde 19 Ocak’tan bu yana ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

    İstihbarat tarihimizin farklı dönemlerine ait belgeler, silahlar ve çeşitli ekipmanların bulunduğu sergi, "Vatan", "Gelenek", "Gelecek" ve "Gurur" başlıklı dört farklı bölümden oluşuyor.

    TÜRKİYE GAZETESİ'NİN HABERİ

    Milli İstihbarat Teşkilatı’nın tarihî safhalarını anlatan animasyon film ziyaretçilerin ilgisini çeken filmlerin başında geliyor.

    MİT tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyonun gösterildiği animasyonda, Türkiye Gazetesi'nin bu operasyonun detaylarını okuyucuyla buluşturmasına dikkat çekiliyor.

    Animasyonun son kısmındaki sahnede bir vatandaşın MİT’in başarılı operasyonuna dair gelişmeleri Türkiye Gazetesi'nden okuduğu görülüyor.

    MİT sergisinde "Türkiye Gazetesi" detayı! “Temas İstanbul” sergisi ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor

    İstihbarata dair bilgi ve görseli taşıyabilmekte kullanılan birçok ekipmanın bir araya getirildiği “Temas İstanbul” sergisi, 11 Şubat'a kadar ziyarete açık olacak.

    Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
    Kaynak: Türkiye Gazetesi, İhlas Haber Ajansı
    SergiMüzeEtkinlikİstihbarat
    Haberler > Kültür - Sanat > MİT sergisinde "Türkiye Gazetesi" detayı! “Temas İstanbul” sergisi ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    İntihal kavgası devam ediyor! Mine Kırıkkanat'tan yeni açıklamalar: "Mahkemeyi etkilemeye çalışıyorlar... İntihal yüzde 5'ten fazla... Evime hırsız girmiş gibi hissettim" - Kültür - Sanat'Evime hırsız girmiş gibi hissettim'İstanbul Modern "Dünyanın En İyileri" listesinde - Kültür - Sanatİstanbul Modern "Dünyanın En İyileri" listesindeAntalya Saat Kulesi 36 yıldır kayıp olan saatine kavuşuyor - Kültür - SanatAntalya Saat Kulesi 36 yıldır kayıp olan saatine kavuşuyorYunus Emre Enstitüsü Madagaskar’a gidiyor - Kültür - SanatYunus Emre Madagaskar’a gidiyorAdıyaman'da depremde zarar gören 26 eser için Bakanlık harekete geçti - Kültür - SanatDepremde hasar gören 26 eser için Bakanlık harekete geçtiYılın en çok beklenen biyografi filmi Bob Marley'in İngiltere prömiyeri yapıldı - Kültür - SanatBob Marley:One Love filminin ilk gösterimi Londra'da yapıldıYıllara meydan okudu vandallara direnemedi: 2 bin yıllık köprüye sprey! - Kültür - Sanat2 bin yıllık köprüye sprey!Orkestra çaldı sanatçı resmetti - Kültür - SanatOrkestra çaldı sanatçı resmettiEfsane filmine Çorum’da gala - Kültür - SanatEfsane filmine Çorum’da galaOlten Filarmoni’den Hollanda çıkarması - Kültür - SanatOlten Filarmoni’den Hollanda çıkarması
    Sonraki Haber Yükleniyor...