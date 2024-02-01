MİT sergisinde "Türkiye Gazetesi" detayı! “Temas İstanbul” sergisi ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın 97. yılı için hazırlanan “Temas İstanbul” sergisi Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) devam ediyor. 11 Şubat’a kadar açık olan sergide Türkiye Gazetesi'nin haberi dikkat çekti.

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın 97. yılına özel olarak açılan “Temas İstanbul” sergisi Atatürk Kültür Merkezi'nde 19 Ocak’tan bu yana ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

İstihbarat tarihimizin farklı dönemlerine ait belgeler, silahlar ve çeşitli ekipmanların bulunduğu sergi, "Vatan", "Gelenek", "Gelecek" ve "Gurur" başlıklı dört farklı bölümden oluşuyor.

TÜRKİYE GAZETESİ'NİN HABERİ

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın tarihî safhalarını anlatan animasyon film ziyaretçilerin ilgisini çeken filmlerin başında geliyor.

MİT tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyonun gösterildiği animasyonda, Türkiye Gazetesi'nin bu operasyonun detaylarını okuyucuyla buluşturmasına dikkat çekiliyor.

Animasyonun son kısmındaki sahnede bir vatandaşın MİT’in başarılı operasyonuna dair gelişmeleri Türkiye Gazetesi'nden okuduğu görülüyor.

İstihbarata dair bilgi ve görseli taşıyabilmekte kullanılan birçok ekipmanın bir araya getirildiği “Temas İstanbul” sergisi, 11 Şubat'a kadar ziyarete açık olacak.