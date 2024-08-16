Muğla'da ortaya çıkarılan Kissebükü Antik Kenti tanıtıldı! Bodrum'da tarih yeniden yazılıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katılımıyla "Kissebükü Antik Kenti Geleceğe Miras Projesi" basına tanıtıldı. Muğla'nın tarihi ve turistik alanlarına bir yenisinin eklendiğinin duyurulduğu programda Doğu Roma dönemine ait kilise, hamam ve pek çok eser tanıtıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Geleceğe Miras: Kissebükü Antik Şehri” projesinin tanıtım toplantısında konuşarak yapılan çalışmaları anlattı.

Muğla'nın tarihi zenginlikleri arasında yer alan Kissebükü (Anastasiapolis) Antik Kenti'nde yürütülen kazılar, her geçen gün yeni keşiflerle dikkat çekiyor.

Karya'nın önemli liman kentleri Keramus ve Halikarnassos arasında stratejik bir noktada bulunan bu erken Bizans dönemi yerleşimi, arkeoloji dünyasında büyük yankı uyandırıyor.

Kazı çalışmaları, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü, Orta Çağ Anabilim Dalı'ndan Doç. Dr. Hatice Özyurt Özcan öncülüğünde yürütülüyor.

Şu anda sahada 22 işçi ve 4 arkeologla çalışmalar aralıksız devam ediyor.

2019 yılında başlayan kazılarda, bugüne kadar üç kilise, bir vaftizhane, iki hamam, konutlar, kamu yapıları, ticaret merkezleri, liman yapıları ve anıtsal mezarlar ortaya çıkarıldı.

2023 yılında kamulaştırılan 8 dönümlük parselde yer alan vaftizhane ve kilisede başlatılan kazılar, büyük bir titizlikle sürdürülüyor.

BODRUM KİSSEBÜKÜ ANTİK KENTİ GELECEĞE MİRAS

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kültürel miraslar arasına alınan bu alanda, kazı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Kissebükü'nde yürütülen bu çalışmalar, bölgenin tarihi dokusunu koruyarak geleceğe miras bırakmayı amaçlıyor.

Arkeoloji dünyasında büyük ilgi uyandıran bu keşifler, Kissebükü'nü sadece bir turistik nokta değil, aynı zamanda bilimsel çalışmalar için de vazgeçilmez bir merkez haline getiriyor.