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Muğla'da ortaya çıkarılan Kissebükü Antik Kenti tanıtıldı! Bodrum'da tarih yeniden yazılıyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Muğla&#039;da ortaya çıkarılan Kissebükü Antik Kenti tanıtıldı! Bodrum&#039;da tarih yeniden yazılıyor

Kültür - Sanat Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katılımıyla "Kissebükü Antik Kenti Geleceğe Miras Projesi" basına tanıtıldı. Muğla'nın tarihi ve turistik alanlarına bir yenisinin eklendiğinin duyurulduğu programda Doğu Roma dönemine ait kilise, hamam ve pek çok eser tanıtıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Geleceğe Miras: Kissebükü Antik Şehri” projesinin tanıtım toplantısında konuşarak yapılan çalışmaları anlattı.

Muğla'da ortaya çıkarılan Kissebükü Antik Kenti tanıtıldı! Bodrum'da tarih yeniden yazılıyor - 1. Resim

Muğla'nın tarihi zenginlikleri arasında yer alan Kissebükü (Anastasiapolis) Antik Kenti'nde yürütülen kazılar, her geçen gün yeni keşiflerle dikkat çekiyor.

Muğla'da ortaya çıkarılan Kissebükü Antik Kenti tanıtıldı! Bodrum'da tarih yeniden yazılıyor - 2. Resim

Karya'nın önemli liman kentleri Keramus ve Halikarnassos arasında stratejik bir noktada bulunan bu erken Bizans dönemi yerleşimi, arkeoloji dünyasında büyük yankı uyandırıyor.

Muğla'da ortaya çıkarılan Kissebükü Antik Kenti tanıtıldı! Bodrum'da tarih yeniden yazılıyor - 3. Resim

Kazı çalışmaları, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü, Orta Çağ Anabilim Dalı'ndan Doç. Dr. Hatice Özyurt Özcan öncülüğünde yürütülüyor.

Muğla'da ortaya çıkarılan Kissebükü Antik Kenti tanıtıldı! Bodrum'da tarih yeniden yazılıyor - 4. Resim

Şu anda sahada 22 işçi ve 4 arkeologla çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Muğla'da ortaya çıkarılan Kissebükü Antik Kenti tanıtıldı! Bodrum'da tarih yeniden yazılıyor - 5. Resim

2019 yılında başlayan kazılarda, bugüne kadar üç kilise, bir vaftizhane, iki hamam, konutlar, kamu yapıları, ticaret merkezleri, liman yapıları ve anıtsal mezarlar ortaya çıkarıldı.

Muğla'da ortaya çıkarılan Kissebükü Antik Kenti tanıtıldı! Bodrum'da tarih yeniden yazılıyor - 6. Resim

2023 yılında kamulaştırılan 8 dönümlük parselde yer alan vaftizhane ve kilisede başlatılan kazılar, büyük bir titizlikle sürdürülüyor.

BODRUM KİSSEBÜKÜ ANTİK KENTİ GELECEĞE MİRAS

Muğla'da ortaya çıkarılan Kissebükü Antik Kenti tanıtıldı! Bodrum'da tarih yeniden yazılıyor - 7. Resim

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kültürel miraslar arasına alınan bu alanda, kazı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Kissebükü'nde yürütülen bu çalışmalar, bölgenin tarihi dokusunu koruyarak geleceğe miras bırakmayı amaçlıyor.

Arkeoloji dünyasında büyük ilgi uyandıran bu keşifler, Kissebükü'nü sadece bir turistik nokta değil, aynı zamanda bilimsel çalışmalar için de vazgeçilmez bir merkez haline getiriyor.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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