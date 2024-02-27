Muğla'ya 1,5 milyar lira kültür yatırımı! Bakan Ersoy antik şehir projelerini açıkladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'Geleceğe Miras Stratonikeia Antik Kenti ile Lagina ve Labranda Kutsal Alanları' tanıtımında bölge için sevindirici bilgiler verdi. Stratonikeia Antik Kenti'nde gerçekleşen programda, Yatağan Stratonikeia Antik Kenti ve Lagina Kutsal Alanı için 900 milyon TL, Milas ilçesindeki Labranda Kutsal Alanı için 600 milyon TL olmak üzere toplam 1,5 milyar TL ödenek ayrıldığını açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Stratonikeia Antik Kentinde ‘Geleceğe Miras Stratonikeia Antik Kenti ile Lagina ve Labranda Kutsal Alanları’ tanıtım toplantısı düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy yaptığı konuşmada bölgedeki kültür ve turizm faaliyetleri için sevindirici haberler verdi. Projeleri tanıtan Bakan Ersoy yapılan ve yapılacak çalışmaları detaylarıyla anlattı.

ORJİNAL MALZEMELER

Bakan Ersoy, "Stratonikeia’da surlar, anıtsal çeşme ile birlikte şehir kapısı, sütunlu caddeler, gymnasion, meclis binası, hamamlar, latrina, tiyatro, tapınaklar, agoralar ve su yapıları önemli örnekler olarak karşımıza çıkmaktadır. Stratonikeia’da hayata geçireceğimiz ‘Geleceğe Miras’ projemiz çerçevesinde atılması planlanan adımlara da kısaca değinmek isterim." diyerek sunumuna başladı.

"2023 yılı Ekim ayında ihalesi yapılan Stratonikeia tiyatrosunun 1. Etap restorasyon çalışmalarında uygulamaya geçilmiştir. 2. Etapta ise tiyatronun seyirci alanında var olan orijinal malzemeler kullanılarak batıdaki kayan kısmın yerine konması ve eksik blokların tamamlanması çalışmalarını başlatıyoruz." diyen Bakan Ersoy şöyle konuştu:

"Şimdi ise güney portikte yer alan ve düştüğü yerde duran sütunları tamamen açarak restorasyon çalışmalarını gerçekleştirecek, sütunları ayağa kaldıracağız.

18. yüzyıldan itibaren bütün seyyahların kayıtlarında yer alan ve büyük bir bölümü ayakta korunmuş olan Meclis Binası’nın kuzey cephe girişindeki ve güneybatı köşesindeki blokların yerine konulması için çalışmalar yürüteceğiz."

MESLEKLER YOK OLMAYACAK

"Yazıtlardan varlığını bildiğimiz Agora, kentin merkezinde ve önemli yapıların yakınındadır. Kenti gezen ziyaretçilerin tamamının göreceği yerlerden birisi olan bu yapının kazısını yapacak, ayağa kaldırma çalışmalarını gerçekleştireceğiz.

Yine Çeşme Anıtı’nda da aynı şekilde kazı çalışmalarını yaparak mimari parçaların ayağa kaldırılması çalışmalarını başlatıyoruz.

Köy meydanındaki evlerin ve dükkanların restorasyonunun yapılmasıyla bakırcılık, ayakkabıcılık, terzilik, el sanatları gibi yok olma tehlikesi taşıyan mesleklerin burada yaşatılmasını planlıyoruz.

Ayrıca evlerde de oturulmaya başlanacaktır. Hedefimiz, antik kentin içindeki köy meydanını yaşayan bir alana dönüştürmektir"

LAGİNA'NIN YÜZDE 20'Sİ KAZILDI

"Bulunduğumuz yere 14 kilometre uzaklıkta olan söz konusu bu alandaki kazıları da Stratonikeia Kazı Başkanımız Prof. Dr. Bilal Söğüt yürütmektedir.

Yapılan araştırmalar Lagina çevresindeki kalıntıların geçmişinin M.Ö. 3 bine yani Tunç Çağı’na kadar gittiğini göstermektedir. Lagina’yı 18. yüzyıldan günümüze kadar pek çok seyyah ve araştırmacı ziyaret etmiştir. Türk arkeolojisinin ve müzeciliğinin mimarı Osman Hamdi Bey, 1891-92 yıllarında burada kazılar yapmıştır.

Burası, Batı Anadolu’da Osmanlı'dan birisinin ilk kazı yaptığı yerdir. Bu çalışmalar ile eserlerin Avusturya’ya gitmesine de engel olan Osman Hamdi Bey bulunan eserlerin tamamını İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne nakletmiştir.

2016 yılından itibaren Prof. Dr. Bilal Söğüt başkanlığında arkeolojik kazı, konservasyon ve restorasyon çalışmaları sürdürülmektedir. Bu süreçte Lagina’nın yüzde 20’si kazılmış ve yapıların yüzde 10’unu ayağa kaldırma ve restorasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

DÜNYANIN HİÇBİR YERİNDE YOK

Lagina’daki Hekate Tapınağı ve altarı ile girişi ve tören kapısı; planları, mimarileri ve Hekate adına yapılmış yapılar olmaları yönünden antik dönemin istisnai örneklerindendir.

Dünyanın hiçbir yerinde Hekate adına yapılmış böyle bir kutsal alan yoktur."

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"Labranda’da ilk kazılar 1948 yılında, İsveç’in Uppsala Üniversitesi’nden Prof. Dr. Axel Persson başkanlığındaki ekip tarafından yapılmış ve bu kazılar 2013 yılına kadar devam etmiştir.

2013 yılında söz konusu çalışmaları Milas Arkeoloji Müzesi yürütmeye başlamıştır. Lumiere Lyon Üniversitesinden ve aynı zamanda Türk vatandaşı olarak Can ismini de almış olan Prof. Dr. Olivier Can Henry ise 2013-14 yılları arasında kazı çalışmalarının bilimsel koordinatörlüğünü, 2014 itibarıyla da kazı başkanlığı görevini üstlenmiştir.

Tüm bu süreç içerisinde Labranda Kutsal Alanı’nın yüzde 90’ı kazılmıştır. Şimdi Labranda’da yıl boyunca sürdürülecek kazı ve restorasyon çalışmaları için koordinatörlük görevini Sayın Prof. Dr. Bilal Söğüt’e tevdi ettik."

"1,5 MİLYAR ÖDENEK AYIRDIK"

"Toplam uzunluğu yaklaşık 200 metreyi bulan, Labranda’nın tümüne yayılan ve bütün yapıları destekleyen teras duvarları için acil olarak koruma ve restorasyon çalışmaları başlatıyoruz.

Labranda’da ziyaretçi karşılama merkezi ve çevre düzenlemesi çalışmalarını gerçekleştireceğiz. Geleceğe Miras projesi kapsamında yapacağımız bu çalışmalar ile kutsal alanın yüzde 60’ında restorasyon ve konservasyon çalışmalarını tamamlamış olacağız.

'Geleceğe Miras Stratonikeia Antik Kenti ile Lagina ve Labranda Kutsal Alanları' adı altında hayata geçireceğimiz bütün bu çalışmaların yanı sıra söz konusu bu üç sahada da gece müzeciliğini başlatacağımızı belirtmek isterim.

Efes, Hierapolis, Aphrodisias ve Bergama’da olduğu gibi Stratonikeia, Lagina ve Labranda’yı da bilimsel kriterlere uygun olarak yürüteceğimiz titiz çalışmalarla en iyi şekilde korumak, restore ederek ayağa kaldırmak ve gelecek nesillerimize ulaştırmak temel hedefimizdir.

Ayrıca bütün bu eşsiz medeniyet miraslarımızı kültür-turizmin ulusal ve uluslararası vitrininde ön plana çıkaracak, hak ettikleri ilgiye ve ziyaretçi sayısına ulaşmalarını sağlayacağız.

Stratonikeia Antik Kenti ve Lagina Kutsal Alanı için 900 milyon TL, Labranda Kutsal Alanı için 600 milyon TL olmak üzere toplam 1,5 milyar TL ödenek ayrılmıştır."