Plak, kaset veya CD formatındaki eserlerin dijitale aktarılması, müzik dünyasını ayağa kaldırdı. Son olarak, Ajda Pekkan lehine karar çıkarken Onur Akın gibi isimlerin davaları devam ediyor.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Yeşilçam oyuncuları gibi müzisyenler de telif atağında... Dijital müzik mecralarının henüz bulunmadığı dönemde plak, kaset veya CD formatında piyasaya sürülmek üzere kaydedilen albümlerin dijital müzik platformlarında yayımlanması peş peşe telif davalarına konu oluyor.

Mevcut Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na (FSEK) göre fiziki formatlar için geçmişte verilen izinler, dijital kullanımları kapsamıyor. Son olarak Ajda Pekkan’ın 373 eserini kapsayan dijital telif davasında sanatçı lehine karar çıktı.

Müzik dünyası telif atağında: Eski kasetler davalık!

Daha evvel de Nükhet Duru, Ebru Gündeş, Sibel Can, Feridun Düzağaç ve Kenan Doğulu bu konuda açtıkları davaları kazandı. MÜYORBİR (Müzik Yorumcuları Meslek Birliği), ise sanatçıların telif gelirlerinin şeffaf şekilde hesaplanıp kendilerine veya temsil edildikleri meslek birliklerine aktarılması çağrısı yaptı.

Müzik dünyası telif atağında: Eski kasetler davalık!

“SANATÇILARA NE KADAR DİNLENDİĞİ ŞEFFAF ŞEKİLDE BİLDİRİLMİYOR”

MÜYORBİR Yönetim Kurulu Üyesi, sanatçı Nükhet Duru, Ajda Pekkan kararının sevindirici olduğunu söyledi. MÜYORBİR Yönetim Kurulu Üyesi, sanatçı Sümer Ezgü ise eski korsan kaset döneminde olduğu gibi bugün de dijital alanda sanatçıdan izinsiz yayınlar yapıldığını, sanatçıların yapım şirketlerinden ne kadar dinlendikleri ya da izlendikleri konusunda şeffaf bilgiler alamadığını iddia etti.

Müzik dünyası telif atağında: Eski kasetler davalık!

Ezgü “YouTube, Spotify, Deezer gibi dijital platformlardan sanatçıların hakları ya aracısız olarak kendilerine ya da temsil edildikleri meslek birliklerine yatırılmalı” ifadelerini kullandı. Sanatçı Onur Akın da “2001 öncesindeki bütün yayınlanmış eserlerin dijital hakları sanatçılara aittir, yapımcılara değil. Yapımcılar bu eserleri dijitalde izinsiz kullanamaz. Maalesef yıllardır izinsiz kullanılıyor. Sanatçılar haklarını aramaya başladılar ve yapımcılara karşı davalar açılmaya başlandı. Ben de dava açanlardan biriyim. Kazandığım ve şu an devam eden davalarım var” görüşünü savundu.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala