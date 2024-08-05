Peribacalarında senfonik akşam! Nevşehir'de 'Tango Buenos Aires' konseri

Kültür ve Turizm Bakanlığınca bu yıl 16 farklı şehirde organize edilen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin yedinci ayağı Nevşehir oldu.

Dört ülkede altı konser: TUGFO sanatçılarının Avrupa seferi!

Dört ülkede altı konser: TUGFO sanatçılarının Avrupa seferi!

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Festival çerçevesinde Paşabağları Ören Yeri’nde oluşturulan faaliyet alanında, “senfonik bir akşam” meydana geldi. Devlet Çoksesli Korosu ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından gerçekleştirilen “Tango Buenos Aires” konseri sanatseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

Koro şefi Burak Onur Erdem idaresindeki Devlet Çoksesli Korosu ve Cemi’i Can Deliorman şefliğindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Martin Palmeri’nin “Tango Buenos Aires” adlı eserini seslendirdi. Alanda ışıklandırılan peribacaları ve sıcak hava balonları geceye renk kattı.

DİKKAT ÇEKEN SERGİLER

11 Ağustos’a kadar sürecek festival çerçevesinde; konser, sergi, atölye, söyleşi, gastronomi deneyimleri ve her yaşa uygun çok sayıda faaliyet düzenlenecek. Eskizden Piksele “Anatolia Edition” dijital sanat sergisi ve Filistin davasına vurgu yapan karikatürleriyle dikkat çeken Naci el-Ali’nin Hanzala karakterlerinden oluşan “Naci el-Ali’den Hanzala” sergisi da o faaliyetler arasında yer alıyor.