Programı iptal edilen İskilipli Atıf Hoca'nın kabrine ziyaretçi akını

Geçtiğimiz günlerde son anda iptal edilen İskilipli Atıf Hoca'yı anma programının ardından kabrine ziyaretçi akını oldu. Anma programı başka bir yere taşınırken, sevenleri kabri başında dualar okudu.

İskilipli Atıf Hoca ölümünün 98. yılında memleketi Çorum'un İskilip ilçesindeki kabri başında anıldı.

Atıf Derneği tarafından çeşitli sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla organize edilen program, İskilipli Atıf Hoca Anıt Mezar ve Külliyesi'nde Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlandı. Daha sonra İskilip Ulu Camii’nde öğle namazını müteakiben mevlit okutuldu.

Anma programında konuşan Atıf Der Başkanı Mustafa Lek, anma programlarını kin veya nefret duygusuyla yapmadıklarının altını çizerek, “Amacımız ibret alınması ve bir daha böyle olayların yaşanmaması. Bunu buradan kamuoyuna tekrar deklare ediyoruz” dedi.

Anma programına Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partiler temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

İskilipli Atıf Efendi'nin Çorum'da yapılan kabri