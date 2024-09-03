Ressam Mehmet Güleryüz hayatını kaybetti

Ressam Mehmet Güleryüz 86 yaşında Paris'te öldü. Uzun yıllar kanser tedavisi gören sanatçı modern Türk resminin önemli isimleri arasında sayılıyor.

Türk resminin 'arka yüzü': Yüz bir suretten enteresan hikâyeler

Türk resminin 'arka yüzü': Yüz bir suretten enteresan hikâyeler

Bir süredir Paris'te tedavi gören Güleryüz, sanat hayatı boyunca birçok önemli sergiye imza attı. Eserleri uluslararası alanda ilgi gördü.

Resimlerinde sıklıkla insan figürlerini ve yüz ifadelerini işleyen Güleryüz'ün vaktiyle en adından en çok bahsettiren çalışmalarından biri de "Sakıp Sabancı" portresi olmuştu.

Güleryüz'ün cenaze merasimine dair detaylara henüz yer verilmedi.

Mehmet Güleryüz'ün meşhur Sakıp Sabancı tablosu: Güleryüz, ölmeden evvel Sakıp Sabancı’yı sıra dışı bir şekilde resmeder. Portrenin yapıldığı tarihte 64 yaşında olan Sabancı, elindeki uçakla oynayan bir çocuk olarak tasvir edilir. Zaten Sakıp Sabancı onca zenginliğine rağmen hiç özel uçak sahibi olmamıştır.

MEHMET GÜLERYÜZ KİMDİR?

İlk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra, lise eğitimini Saint Benoit Fransız Lisesi'nde alan Güleryüz; 1958 yılında, bugünkü adıyla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümü'ne girdi ve 1966 yılında bölüm birincisi olarak mezun oldu.

Akademideki eğitimi sırasında tiyatro çalışmalarına da zaman ayırarak oyunculuğunu geliştiren Güleryüz, 1963 yılında Asaf Çiğiltepe’nin yönettiği Arena Tiyatrosu'nda oyunculuğa adım attı.

Devlet bursu ile Paris'e giden Güleryüz, burada resim ve litografi üzerine çalışmalar yaptı ve taş baskı ile yüksek resim dallarında kendini geliştirdi.

"BEN FEMİNİST RESSAMIM"

Gazete Oksijen'in haberine göre, Mehmet Güleryüz kendisini feminist ressam olarak tanıtıyordu. Bir sergi salonunda gösterilen belgeselde, “Ben feminist bir ressamım” demişti.

Kullandığı resimlerde kadınların problemlerine dikkat çekiyor, destekler veriyordu.

Pek çok ödül alan ünlü ressam, resim ve tiyatronun dışında dizilerde de rol almıştır.

Güleryüz'ün eserleri yüksek meblağlara alıcı buluyordu. “Coffee House” adlı eseri 2023 yılında 1 milyon 111 bin 800 TL’ye satılmıştı.