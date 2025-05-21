Şahi topları döküldü! İstanbul'un fethi Edirne’den başlayacak

İstanbul’un fethinin 572. yıl dönümünde "İstanbul'un Fethi Edirne’den Başlar" programı yapılacak. Binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilecek fetih yürüyüşünde, fethin sembolü şahi toplarının geçişi de canlandırılacak. Edirne Valisi Yunus Sezer fetih programının detayları hakkında bilgiler verdi. Programa TRT dizisi “Mehmed: Fetihler Sultanı” oyuncularının da katılacağı açıklandı.

Vali Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, 23-24 Mayıs'ta kapsamlı etkinliklerle fethin Edirne'den başlayan hazırlık sürecinin sahneleneceğini söyledi.

İstanbul’un fethi için yapılan hazırlıkların başladığı yer olması dolayısıyla Edirne'nin tarihi önemine dikkati çeken Sezer, "Edirne, Fatih'in fetih hayallerini süslediği bir şehir. Bu sene büyük bir hazırlık içerisindeyiz. Fetih hazırlıkları, Fatih Sultan Mehmet'in fetih hülyası, askeri çalışmalar, halkın ruhen hazırlanışı ve fetih ruhunun inşası Edirne'den başlıyor." dedi.

Sezer, fetih sürecinde yaşananların yapılacak etkinliklerle yansıtılacağını vurguladı.

Şahi toplarının dökülmesiyle başlayan sürecin detaylı şekilde sahneleneceğini ifade eden Sezer, şu bilgileri verdi:

"Ak Şemseddin'in duasıyla Eski Cami'den yola çıkan fetih ordusu, şahi toplarını da beraberinde İstanbul'a götürüyor. Biz de bu anı temsili şekilde canlandıracağız. Jandarma Genel Komutanlığı mehteran birliği ve atlı birliklerimizle yaklaşık 300 temsili Osmanlı askeri etkinlikte yer alacak. Şahi toplarının birebir ölçülerde replikaları yapıldı. Fetih yürüyüşünün en dikkat çekici sahnelerinden biri bu olacak."

Etkinlikler kapsamında Selimiye Meydanı’nda İstanbul’un fethini konu alan konser ve 3D mapping gösterisi de gerçekleştirilecek.

Vali Sezer, TRT’deki “Mehmed: Fetihler Sultanı” dizisinin oyuncularının da etkinliklere katılacağını ve farklı tematik programlarla vatandaşlarla buluşacaklarını kaydetti.

ŞAHİ TOPLARI

Fatih Sultan Mehmet’in talimatıyla dönemin en büyük topları olan şahi topları Edirne’de dökülmüştü.

Tarihi kaynaklara göre, iki parçalı yapıya sahip topların uzunluğu 5,5 metre, dış çevresi 274 santimetre, iç çapı 92 santimetre, ağırlığı ise 18 tondu. Bu dev toplardan 3-4 tane üretildiği biliniyor.