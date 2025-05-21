Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Kültür - Sanat > Şahi topları döküldü! İstanbul'un fethi Edirne’den başlayacak

Şahi topları döküldü! İstanbul'un fethi Edirne’den başlayacak

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Şahi topları döküldü! İstanbul&#039;un fethi Edirne’den başlayacak
Kültür - Sanat Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul’un fethinin 572. yıl dönümünde "İstanbul'un Fethi Edirne’den Başlar" programı yapılacak. Binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilecek fetih yürüyüşünde, fethin sembolü şahi toplarının geçişi de canlandırılacak. Edirne Valisi Yunus Sezer fetih programının detayları hakkında bilgiler verdi. Programa TRT dizisi “Mehmed: Fetihler Sultanı” oyuncularının da katılacağı açıklandı.

Vali Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, 23-24 Mayıs'ta kapsamlı etkinliklerle fethin Edirne'den başlayan hazırlık sürecinin sahneleneceğini söyledi.

İstanbul’un fethi için yapılan hazırlıkların başladığı yer olması dolayısıyla Edirne'nin tarihi önemine dikkati çeken Sezer, "Edirne, Fatih'in fetih hayallerini süslediği bir şehir. Bu sene büyük bir hazırlık içerisindeyiz. Fetih hazırlıkları, Fatih Sultan Mehmet'in fetih hülyası, askeri çalışmalar, halkın ruhen hazırlanışı ve fetih ruhunun inşası Edirne'den başlıyor." dedi.

Şahi topları döküldü! İstanbul'un fethi Edirne’den başlayacak - 1. Resim

Sezer, fetih sürecinde yaşananların yapılacak etkinliklerle yansıtılacağını vurguladı.

Şahi toplarının dökülmesiyle başlayan sürecin detaylı şekilde sahneleneceğini ifade eden Sezer, şu bilgileri verdi:

"Ak Şemseddin'in duasıyla Eski Cami'den yola çıkan fetih ordusu, şahi toplarını da beraberinde İstanbul'a götürüyor. Biz de bu anı temsili şekilde canlandıracağız. Jandarma Genel Komutanlığı mehteran birliği ve atlı birliklerimizle yaklaşık 300 temsili Osmanlı askeri etkinlikte yer alacak. Şahi toplarının birebir ölçülerde replikaları yapıldı. Fetih yürüyüşünün en dikkat çekici sahnelerinden biri bu olacak."

Etkinlikler kapsamında Selimiye Meydanı’nda İstanbul’un fethini konu alan konser ve 3D mapping gösterisi de gerçekleştirilecek.

Vali Sezer, TRT’deki “Mehmed: Fetihler Sultanı” dizisinin oyuncularının da etkinliklere katılacağını ve farklı tematik programlarla vatandaşlarla buluşacaklarını kaydetti.

Şahi topları döküldü! İstanbul'un fethi Edirne’den başlayacak - 2. Resim

ŞAHİ TOPLARI

Fatih Sultan Mehmet’in talimatıyla dönemin en büyük topları olan şahi topları Edirne’de dökülmüştü.

Tarihi kaynaklara göre, iki parçalı yapıya sahip topların uzunluğu 5,5 metre, dış çevresi 274 santimetre, iç çapı 92 santimetre, ağırlığı ise 18 tondu. Bu dev toplardan 3-4 tane üretildiği biliniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Altın düşüyor diye üzülmeyin! Uzmanlardan yüksek getiri için kritik uyarı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Laodikeia parlıyor, hazinelerini arıyor! Antik şehrin eserleri batı müzelerinde - Kültür - SanatLaodikeia parlıyor, hazinelerini arıyor!Anadolu bitkileri sanatla buluştu! Zengin botanik mirasımız Beyoğlu’nda - Kültür - SanatAnadolu bitkileri sanatla buluştu! İşte zengin mirasımız...Festivalde özel gösterim! ‘Akıldan Kalbe’ Cannes’da - Kültür - SanatFestivalde özel gösterim! ‘Akıldan Kalbe’ Cannes’daSachihiro’ya veda! Japon arkeolog hayatını kaybetti - Kültür - SanatSachihiro’ya veda! Japon arkeolog hayatını kaybetti550 kilometre, 4 etap, 38 farklı parkur! Tarihi yol ziyaretçi akınına uğruyor - Kültür - Sanat550 kilometre uzunluğunda! "2 bin yıl öncesini yaşadık..."Eurovision’un kaybedeni İsrail! Lobi etkisini gösterdi, jüri birinciliği önledi - Kültür - SanatEurovision’un kaybedeni İsrail! Jüri birinciliği önledi
Sonraki Haber Yükleniyor...