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Şanlıurfa Karahantepe'de bulundu! "Nadir bir örnek" diyerek duyurdular

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Kültür - Sanat Haberleri  / Anadolu Ajansı

Şanlıurfa Karahantepe'de kazı alanında koşar halde betimlenen yaban eşeği figürü bulundu. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Şanlıurfa'mızda ilk kez gerçekleştirilecek olan Dünya Neolitik Kongresi öncesinde ulaşılan eser, nadir örneklerden biri olarak döneminin sanat anlayışını yansıtıyor" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şanlıurfa Karahantepe'deki bir kulübenin tabanında koşar halde betimlenen yaban eşeği figürüne ulaşıldığını bildirdi.

Şanlıurfa Karahantepe'de bulundu!

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Karahantepe'nin, Neolitik Çağ'ın en önemli yerleşim yerlerinden biri olarak tarihin derinliklerine ışık tuttuğunu, Taş Tepeler projesinin dünya tarihine ışık tutmaya devam ettiğini belirtti.

Şanlıurfa Karahantepe'de bulundu!

NADİR ÖRNEKLERDEN BİRİ...

Karahantepe'deki bir kulübenin tabanında koşar halde betimlenen yaban eşeği figürüne ulaşıldığı bilgisini veren Bakan Ersoy, "Şanlıurfa'mızda ilk kez gerçekleştirilecek olan Dünya Neolitik Kongresi öncesinde ulaşılan eser, nadir örneklerden biri olarak döneminin sanat anlayışını yansıtıyor. Bu eşsiz eseri gün ışığına kavuşturan Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığı ekiplerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Anadolu Ajansı
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