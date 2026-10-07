'Şehrin Caz Hâli' İstanbul’u kuşattı: Festival devam ediyor

İstanbul’da caz rüzgârı sürüyor. Farklı coğrafyalardan usta müzisyenleri ağırlayan festival, 11 Ekim’e kadar konser ve etkinliklerle cazın farklı türlerini müzikseverlerle buluşturacak.

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36. Akbank Caz Festivali, “Şehrin Caz Hâli” mottosuyla değişik coğrafyalardan ve Türkiye caz sahnesinin farklı kuşaklarından usta müzisyenlerin konserleriyle devam ediyor.

Festival, çağdaş cazdan Afro-Küba müziğine, elektronik üretimlerden Akdeniz ezgilerine uzanan geniş bir seçki sunuyor. İstanbul’un farklı sahnelerinde gerçekleştirilen konserler ve yan faaliyetler, 11 Ekim akşamına kadar sürecek. Festivalin önümüzdeki günlerinde uluslararası caz sahnesinden dikkat çekici isimler sahne alacak.

Dhafer Youssef ve Yazmin Lacey bu akşam seyirciyle buluşacak. 10 Grammy ödüllü trompetçi Arturo Sandoval ile vibrafoncu ve besteci Sasha Berliner, yarın sahneye çıkacak. Kassa Overall ise 9 Ekim’de dinleyiciyle buluşacak.

10 Ekim programında Nicole Zuraitis, Yasmine Hamdan ve Samora Pinderhughes Trio feat. Elena Pinderhughes yer alacak.

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