Şehrin hafızası Türk Tarih Kurumu’na emanet! Hatay'ın enkazdan kurtarılan tarihi eserler teslim edildi

120 bin belge, 250 nadir eser ve pek çok özel koleksiyondan oluşan Hatay Kent Arşivi binasından kurtarılan tarihi eserler, Büyükşehir Belediyesi tarafından Türk Tarih Kurumu’na teslim edildi.

6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan, belediyenin “Hatay’ın tarihi burada yazılır” sloganı ile şehre kazandırdığı Kent Arşivi binasında çalışmalar devam ediyor.

Şehir hafızasının geleceğe taşınması maksadıyla kurtulan eserler Türk Tarih Kurumu'na (TTK) emanet edildi.

Hatay Kent Arşivi kütüphanesinde Osmanlı Dönemi’ndeki Hatay’a ait 120 bin adet belgenin dijital görüntüleri, Hatay’ın köklü ailelerinin mirası olan 250 adet Osmanlıca nadir kitap ve depremde vefat eden meşhur Hatay araştırmacısı Mehmet Tekin’in bağışladığı 3000 adet telif eser bulunuyor.

Anadolu’nun ilk camisi olan Habib-i Neccar Cami’nin yanında yer alan tarihi Kuseyri Konağı’nda 2021 yılında hizmete başlayan arşivde yer alan tüm eserler Hatay Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin hassas çalışmaları ile kurtarıldı.

Binadan kurtarılan eserler ekipler tarafından tek tek paketlenerek muhafaza altına alındı.

Hatay’ın köklü ailelerinin mirası olan 250 adet Osmanlıca nadir kitap ile ilgili gerekli yazışmalar yapılarak Türk Tarih Kurumu’nda muhafaza edilmesine karar verildi.

Tarih Uzmanı olan Hatay Kent Arşivi Kurucu Müdürü Dr. Ahmet Acar, binanın inşa sürecinin ardından tekrar hizmete açılacağını belirtti.

Acar, “Depremden önce son 1 yıldır kütüphanemizi YKS ve KPSS hazırlık öğrencilerinin kullanımına da açmıştık. Öğrencilerimiz sabah 7.00’den akşam 23.00’e kadar burada çalışmalarını gerçekleştiriyordu. Hatay’a dair ne kadar eser varsa Kent Arşivi’nde toplamaya başlamış ve binlerce esere ulaşmıştık. Eserleri çok özenli çalışarak kurtarabildiğimiz için mutluyuz. Binamız tamamlandığında tekrar hizmete açacağız” dedi.

Öğrenci ve akademisyenlerin faydalandığı kütüphane EXPO HBB Yerleşkesi Hortikültür alanında kısmen hizmet vermeye başladı.