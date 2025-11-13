Kars'ta halk arasında 'Evliya Tepesi' olarak bilinen zirvedeki esrarengiz yapı, kim tarafından ve ne amaçla yapıldığı bilinmeden yıllardır sırrını koruyor. Bazı köylüler yapının gözetleme noktası olduğunu iddia ederken, bazıları da dini bir yapı olabileceğini belirtiyor.

Kars kent merkezine yaklaşık 26 kilometre uzaklıktaki Bulanık köyü sınırlarında yer alan ve halk arasında 'Ziyaret Tepesi' ya da 'Evliya Tepesi' olarak bilinen zirvede bulunan gizemli yapı, yıllardır bölge sakinlerinin ve araştırmacıların ilgisini çekiyor.

Yahni Dağı ile Dumanlı Dağı arasında konumlanan bu tepenin doruğunda, yumuşak taş bloklarla inşa edilmiş yaklaşık 5 metre yüksekliğinde bir yapı yükseliyor. Ancak yapının kimler tarafından, hangi dönemde ve ne amaçla yapıldığına dair bugüne kadar kesin bir bilgiye ulaşılamadı.

ANLAMI ÇÖZÜLEMEYEN YAZILAR VAR

Yapının Ani Örenyeri yönüne bakan kısmında, düz bir kaya üzerine işlenmiş yaklaşık 2 metre uzunluğunda bir yazıt bulunuyor. Üzerindeki işaret ve yazıların dili ya da anlamı ise hâlâ çözülebilmiş değil. Köylüler, bu izlerin kadim bir uygarlığın mirası olabileceğini düşünürken, uzmanlar bölgede detaylı arkeolojik araştırmalar yapılması gerektiğini vurguluyor.

Köy halkı arasında yapının işlevine dair farklı görüşler var. Kimi bunun eski çağlarda bir gözetleme noktası olduğunu savunuyor, kimiyse sınır taşı ya da dini bir yapı olabileceğini düşünüyor. Kesin bilgilere ulaşılamaması, yapının gizemini her geçen gün artırıyor.

Gizemli yapının üzerindeki yazılar dikkat çekiyor.

DEFİNE AVCILARININ HEDEFİNDE

Zaman zaman define arayıcılarının ilgisini çeken tepe, son yıllarda güvenlik güçleri tarafından koruma altına alınmış durumda. Bölgede izinsiz kazı yapılmasına kesinlikle izin verilmiyor.

Bulanık Köyü sakinleri, tepenin geçmişinin ve kültürel değerinin gün yüzüne çıkarılması için resmi arkeolojik kazıların başlatılmasını istiyor. Köylüler, bu gizemli yapının ortaya çıkarılmasının Kars’ın tarihine yeni bir boyut kazandıracağına inanıyor.

SİNEM ERYİLMAZ

