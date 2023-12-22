Sinema dünyasını zor günler bekliyor

22 Aralık 2023 07:43 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 07:43

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - ABD’de çeşitli meslek örgütlerine bağlı sinemacıların başlattığı dört aylık grev, kasım ayında sona erdi ama faturası yeni belli oluyor.

Grev sebebiyle “Avatar”, “Deadpool”, Spider-Man” ve “Hızlı ve Öfkeli” gibi birçok meşhur serinin yeni filmlerinin çekimleri durdurulmuştu. Bu sebeple sinema sektörüne, pandemi dönemindeki düşüşünün ardından tekrar endişe hâkim oldu.

Analiz şirketi Gower Street’in raporuna göre; Hollywood’daki ertelemeler seyirci sayısını düşürerek sinemada yaklaşık 2 milyar dolarlık bir gelir kaybını doğuracak. Dünyada 2024 yılı gişe hasılatının (Çin hariç), yüzde 7 düşerek tahmini 15,6 milyar dolar seviyesinde tamamlanması bekleniyor.

Seyirci sayısında geçen seneye göre yüzde 12,4’lük düşüşün yaşandığı Türkiye’de de 2024, sinema salonları açısından kolay geçmeyebilir. Ancak büyük yerli yapımların artmasının bunu değiştirebileceği düşünülüyor.