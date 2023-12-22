Sinema dünyasını zor günler bekliyor
Türkiye ve dünyadaki sinema salonlarını 2024’te zor bir yıl bekliyor...
MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - ABD’de çeşitli meslek örgütlerine bağlı sinemacıların başlattığı dört aylık grev, kasım ayında sona erdi ama faturası yeni belli oluyor.
Grev sebebiyle “Avatar”, “Deadpool”, Spider-Man” ve “Hızlı ve Öfkeli” gibi birçok meşhur serinin yeni filmlerinin çekimleri durdurulmuştu. Bu sebeple sinema sektörüne, pandemi dönemindeki düşüşünün ardından tekrar endişe hâkim oldu.
Analiz şirketi Gower Street’in raporuna göre; Hollywood’daki ertelemeler seyirci sayısını düşürerek sinemada yaklaşık 2 milyar dolarlık bir gelir kaybını doğuracak. Dünyada 2024 yılı gişe hasılatının (Çin hariç), yüzde 7 düşerek tahmini 15,6 milyar dolar seviyesinde tamamlanması bekleniyor.
Seyirci sayısında geçen seneye göre yüzde 12,4’lük düşüşün yaşandığı Türkiye’de de 2024, sinema salonları açısından kolay geçmeyebilir. Ancak büyük yerli yapımların artmasının bunu değiştirebileceği düşünülüyor.
Herkes artık evden izleyebiliyor ama sinema ortamı başka tabii ki
İnsanlar sinemaya gereğinden fazla para ödemek istemiyor