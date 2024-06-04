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Haberler > Kültür - Sanat > Sinop Türkeli'de tarihi keşif! Yapılan kazıda Roma dönemi mezarları bulundu

Sinop Türkeli'de tarihi keşif! Yapılan kazıda Roma dönemi mezarları bulundu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Sinop Türkeli&#039;de tarihi keşif! Yapılan kazıda Roma dönemi mezarları bulundu

Kültür - Sanat Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sinop'un Türkeli ilçesinde, bir inşaat alanında yapılan kazıda, Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen tarihi mezarlara rastlandı.

İlçenin Gemiyanı Mahallesi Şükrü Gürleyen Caddesi üzerindeki 3. derece sit alanında yapılan kazıda, Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen tarihi mezarlara rastlandı.

Arkeologlar, mezarların içerisinde bulunan yapıların incelenmesiyle, bölgenin antik dönem yaşamına ve kültürel pratiklerine dair önemli ipuçları elde etmeyi umuyor.

Sinop Türkeli'de yapılan kazıda tarihi mezarlar bulundu - 1. Resim

Kazı çalışmalarının devam edeceği ve daha fazla bilgiye ulaşıldıkça kamuoyuyla paylaşılacağı belirtiliyor.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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