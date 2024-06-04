Sinop Türkeli'de tarihi keşif! Yapılan kazıda Roma dönemi mezarları bulundu
Düzenleyen: Ali Tüfekçi / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Kültür - Sanat Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Sinop'un Türkeli ilçesinde, bir inşaat alanında yapılan kazıda, Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen tarihi mezarlara rastlandı.
İlçenin Gemiyanı Mahallesi Şükrü Gürleyen Caddesi üzerindeki 3. derece sit alanında yapılan kazıda, Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen tarihi mezarlara rastlandı.
Arkeologlar, mezarların içerisinde bulunan yapıların incelenmesiyle, bölgenin antik dönem yaşamına ve kültürel pratiklerine dair önemli ipuçları elde etmeyi umuyor.
Kazı çalışmalarının devam edeceği ve daha fazla bilgiye ulaşıldıkça kamuoyuyla paylaşılacağı belirtiliyor.
Düzenleyen: Ali Tüfekçi - Kültür - Sanat
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı