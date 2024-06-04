Sinop Türkeli'de tarihi keşif! Yapılan kazıda Roma dönemi mezarları bulundu

Düzenleyen: Ali Tüfekçi / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 4 Haziran 2024 16:15 - Güncelleme: 4 Haziran 2024 16:20 - Güncelleme:

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Sinop'un Türkeli ilçesinde, bir inşaat alanında yapılan kazıda, Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen tarihi mezarlara rastlandı.