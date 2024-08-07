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Sosyal medyada tartışılıyor: Banksy’nin dağ keçisi ne anlatıyor?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Sosyal medyada tartışılıyor: Banksy’nin dağ keçisi ne anlatıyor?

Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kimliğini bilinmeyen İngiliz sokak sanatçısı Banksy, yeni eseriyle Londra’nın Richmond bölgesinde ortaya çıktı. Duvardaki güvenlik kamerasının karşısına tünemiş bir dağ keçisi ve yuvarlanan kayaları tasvir eden esrarengiz sanatçı, sosyal medyada enteresan tartışmalara yol açtı.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Kimliğini bilinmeyen İngiliz sokak sanatçısı Banksy, yeni eseriyle Londra’nın Richmond bölgesinde ortaya çıktı. Duvardaki güvenlik kamerasının karşısına tünemiş bir dağ keçisi ve yuvarlanan kayaları tasvir eden esrarengiz sanatçı, sosyal medyada enteresan tartışmalara yol açtı. Duvar resmini Instagram üzerinden paylaşan Banksy, bir başlık koymayarak farklı yorumlara açık hâle getirdi. 

Sanatçının takipçileri eserle alakalı çeşitli spekülasyonlar yaptı. Kimleri keçi resminin yok olmanın eşiğindeki insanlığı sembolize ettiğini öne sürdü, kimileri ise en ıssız yerlerde bile mahremiyetin ortadan kalktığını anlattığını savundu. Bir kişi, eserin manasını sorguladı ve Banksy’nin “bir keçinin orada harika görüneceğini düşündüğü” için eseri yaptığını söyledi.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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