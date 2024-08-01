Su seviyesi düşürülmüştü! Yerebatan Sarnıcı "Yeraltının Kapıları" ile açıldı

Geçtiğimiz günlerde Yerebatan Sarnıcı’nda ay sonunda su seviyesi geçici olarak düşürülerek ve mekân ziyarete kapatılmıştı. 1 Ağustos'ta açılacağı duyurulan 1500 yıllık sarnıç, Çekyalı heykeltıraşlar Vlastimil Beranek ve Jaroslav Prosek'in kristal heykellerinden oluşan "Yeraltının Kapıları: Geçiş ve Yansıma ile Mekana Dokunma" sergisiyle açıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İBB Miras, İBB Kültür ve Çekya'nın İstanbul Başkonsolosluğu ortaklığında düzenlenen ve odağına "yer altı", "gerçeklik algısı" ve "yansımalar" kavramlarını alan serginin küratörlüğünü İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ile Miroslav Kroupa üstlendi.

Açılışta konuşan Çekya'nın İstanbul Başkonsolosu Olga Hajflerova, birbirleriyle ilişkileri köklü bir tarihe dayanan iki ulusun temsilcileri olduklarını belirterek, "Böylesi tarihi bir mekanda olmaktan son derece mutluyum. Sanatçılarımızın eserleri, Yerebatan Sarnıcı'nın tarihi dokusuyla buluştu. Bu etkinliğin organize edilmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

"SERGİYİ 1 MİLYONUN ÜZERİNDE KİŞİNİN ZİYARET ETMESİNİ BEKLİYORUZ"

İBB Genel Sekreter Yardımcısı ve serginin küratörlerinden Mahir Polat, Yerebatan Sarnıcı'nda ikinci kez sergi düzenlediklerini belirterek:

"Sarnıcın gündelik ziyaretçilerini de hesaba katarsak, bu sergiyi 1 milyonun üzerinde kişinin ziyaret etmesini bekliyoruz. Burada Çekya'nın önemli sanatçılarını ağırlıyoruz. Sergide suyun içine yerleştirilen kristal heykellere hayat veren cam, saydamlığı ve katılığı ile Yerebatan Sarnıcı'ndaki iki temel malzeme olan su ve taşla diyalog kuruyor. Bu sergininin vurgulanması gereken asıl önemi, bir çeşit biçim evreni olan Yerebatan Sarnıcı'nı form sanatı olan heykelle buluşturmaktır. Bunun yanı sıra Platon'un 'mağara alegorisi'nden yola çıkıyor ve Yerebatan Sarnıcı'nın filozofun mağarasına benzeterek, 'yer altı", 'gerçeklik' gibi önemli meseleleri sanatın yardımıyla hepimizin gündemine taşımak istiyoruz." dedi.

Sergi, 30 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.