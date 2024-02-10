Sultan Abdülhamid Türbesi doldu taştı! Vefatının 106’ncı yıl dönümünde sevenleri tarafından dualarla anıldı

Düzenleyen: Ali Tüfekçi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 10 Şubat 2024 13:31 - Güncelleme: 10 Şubat 2024 14:03 - Güncelleme:

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Kültür - Sanat Haberleri / Türkiye Gazetesi

Sultan 2. Abdülhamid vefatının 106'ncı yıl dönümünde de unutulmadı. Sevenleri tarafından ziyaret edilen türbesi dolup taştı. Hanedan üyeleri ve İstanbul Valisi Davut Gül de ziyarette bulunarak sultana dua etti.