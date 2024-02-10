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    • Sultan Abdülhamid Türbesi doldu taştı! Vefatının 106’ncı yıl dönümünde sevenleri tarafından dualarla anıldı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Sultan Abdülhamid, Vefat Yıl Dönümü, Ziyaret, İstanbul Valiliği, Haber

    Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Sultan 2. Abdülhamid vefatının 106'ncı yıl dönümünde de unutulmadı. Sevenleri tarafından ziyaret edilen türbesi dolup taştı. Hanedan üyeleri ve İstanbul Valisi Davut Gül de ziyarette bulunarak sultana dua etti.

    Osmanlı İmparatorluğu'nun en zorlu dönemlerinde tahtta bulunan Sultan 2. Abdülhamid vefat yıl dönümünde unutulmadı. Sultanahmet Çemberlitaş'ta gün boyu ziyaret edilen Sultan Abdülhamid Han Türbesi'ne İstanbul Valisi Davut Gül de katıldı.

    Davut Gül, Sultan Abdülhamid'in torunlarından Orhan Osmanoğlu ile gerçekleştirdiği ziyaretini sosyal medya hesabından paylaştı.

    Ziyaretlerin ardından İstanbul Valiliği hesabından "Sultan II. Abdülhamid Han, vefatının 106’ncı yıl dönümünde Valimiz Davut Gül'ün katılımıyla düzenlenen törende, kabri başında dualarla anıldı." notuyla bir klip paylaşıldı.

    SULTAN ABDÜLHAMİD ANMA FAALİYETLERİ 

    Sultan Abdülhamid'e dair gerek belediyelerin gerekse sivil toplum kuruluşlarının anma faaliyetleri de gün içinde gerçekleştirilecek.

    Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen anma programıyla gazetemizin yazarı Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil ile birlikte önce türbe ziyareti, ardından konferans 15.00'de yapılacak.

     

    Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Sultan AbdülhamidVefat Yıl DönümüZiyaretİstanbul Valiliği
    Haberler > Kültür - Sanat > Sultan Abdülhamid Türbesi doldu taştı! Vefatının 106’ncı yıl dönümünde sevenleri tarafından dualarla anıldı
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