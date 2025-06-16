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Tam 4 bin yıl öncesine ait! 11 kişi yan yana bulundu: Mısır'da tüyler ürperten keşif

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Tam 4 bin yıl öncesine ait! 11 kişi yan yana bulundu: Mısır&#039;da tüyler ürperten keşif
Mısır, Mezar, Arkeoloji, Ceset, Haber
Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Mısır’da yaklaşık 4 bin yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen ve içinde 11 kişiye ait ceset kalıntıları barındıran bir mezar keşfedildi.

Arkeologlar, Mısır’ın Luksor bölgesinde, Nil Nehri’nin batı kıyısında, Kraliçe Hatshepsut Tapınağı’nın hemen yanında ilginç bir mezar keşfetti.

BÖLGEDE KEŞFEDİLEN İLK 'ORTA KRALLIK' MEZARI

12 ve 13. Hanedanlar dönemine ait olan bu mezar, bölgede bulunan ilk Orta Krallık mezarı olarak kaydedildi.

11 KİŞİ YAN YANA GÖMÜLÜ HALDE BULUNDU

Güney Asasif Koruma Projesi araştırmacıları tarafından ortaya çıkarılan mezarda erkek, kadın ve çocuklardan oluşan 11 kişi yan yana, başları birbirine zıt yönlerde gömülü halde bulundu.

Mezarın içindeki keten parçalar büyük zarar görmüş olsa da takılar sağlam bir şekilde çıkarıldı.

Mezarda bulunan 11 cesetten beşi kadın, ikisi erkek, üçü ise çocuk olmak üzere toplam 10 kişinin yaşı ve cinsiyeti tespit edilirken, bir kişinin yaşı ve cinsiyeti ise hâlâ gizemini koruyor.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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