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Tarkan beklenen haberi verdi: Yeni albüm tarihi belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Tarkan beklenen haberi verdi: Yeni albüm tarihi belli oldu

Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tarkan yeni albüm müjdesini sosyal medya hesabından verdi. 14 Haziran'da piyasaya sürülecek.

Son yıllarda yayınladığı 'Geççek' ve 'Son Durak' adlı şarkılarının ardından dinleyicilerinin yeni albümünü merakla beklediği Tarkan, albümün çıkış tarihini açıkladı.

14 HAZİRAN'DA GELİYOR

Tarkan, yaptığı son paylaşımda dinleyicilerinin merakını giderdi ve nihayet "Kuantum51" adlı yeni albümünü 14 Haziran'da piyasaya sürüleceğini duyurdu.

Tarkan beklenen haberi verdi: Yeni albüm tarihi belli oldu - 1. Resim

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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