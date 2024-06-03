Tarkan beklenen haberi verdi: Yeni albüm tarihi belli oldu
Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Kültür - Sanat Haberleri / Türkiye Gazetesi
Tarkan yeni albüm müjdesini sosyal medya hesabından verdi. 14 Haziran'da piyasaya sürülecek.
Son yıllarda yayınladığı 'Geççek' ve 'Son Durak' adlı şarkılarının ardından dinleyicilerinin yeni albümünü merakla beklediği Tarkan, albümün çıkış tarihini açıkladı.
14 HAZİRAN'DA GELİYOR
Tarkan, yaptığı son paylaşımda dinleyicilerinin merakını giderdi ve nihayet "Kuantum51" adlı yeni albümünü 14 Haziran'da piyasaya sürüleceğini duyurdu.
Düzenleyen: Eda Narin - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi