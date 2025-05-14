Tepki çeken görüntüler! Yüzlerce yıllık esere beton döküldü, tarihi doku bozuldu

Roma İmparatoru Hadrianus dönemine kadar uzanan Edirne'deki tarihi sur duvarına önce beton döküldü sonra söküldü. Tarihi yapıya zarar verildiğini söyleyen Prof. Dr. Engin Begsaç, bu işlemlerin usulsüz şekilde yapıldığını söyleyerek tepki gösterdi. Asırlara şahitlik eden Makedon Kulesi'nin tehlikede olduğunu ifade etti.

Edirne'nin ilk kurulduğu dönemlerden kaldığı ifade edilen ve arkeolojik açıdan büyük kıymeti olan sur duvarında geçtiğimiz yapılan işlem tepkilere sebep oldu.

Duvarın üzerine beton döküldüğü ve orjinal yapının zarar gördüğü anlaşıldı. Tepkiler üzerine betonun söküldüğü, ancak bu işlemin de uzman görüşü alınmadan yapıldığı ortaya çıktı.

Prof. Dr. Engin Begsaç, restorasyonda olan Makedon Kulesi'nin ve hemen yanında bulunan sur duvarlarının aslına uygun şekilde yapılması gerektiğini söyledi.

Duvarın Roma İmparatoru Hadrianus'un Edirne'yi kurduğu dönemden kalan önemli kalıntılar arasında yer aldığını belirten Prof. Dr. Begsaç, geçmişte üzerine uygunsuz şekilde beton dökülen duvarda tepkiler üzerine betonun kaldırıldığını ancak bu işlemin de uzmanlar eşliğinde yapılmadığını ifade etti.

UYDURMA DUVAR

Tarihi surun üzerinde bulunan betonun kaldırılmasının ardından betonun altına örülen uydurma duvarın ise hala yerinde durduğunu vurgulayan Begsaç, "Esasında betonun sökülmesi bile bir başka suçu beraberinde getirmektedir. Çünkü bu da belirli kararları gerektiren bir husustur ve belirli uzman görüşler altında bu betonların da sökülmesi gerekmektedir. Ama anlaşıldığı kadarıyla aceleyle ve düşmandan mal kaçırırcasına yapılan bir biçimde beton sökülmüştür. Yani daha önce nasıl uygunsuz ve usulsüz bir biçimde atılmışsa daha sonra betonun sökülmesi de aynı şekilde bir usulsüzlüğü beraberinde getirmiştir" dedi.

BU RESTORASYONLARI DENETLEYECEK KOMİSYON YOK

Begsaç Edirne'de yapılan pek çok restorasyonun ciddi problemler ihtiva ettiğini şu sözlerle dile getirdi:

"Bu tür işlemlerde uzman görüşü alınması şart. Edirne'de yapılan restorasyonların hemen hemen hepsinde ciddi sorunlar var. Ancak görüyoruz ki restorasyonları yürüten kişiler alanlarında uzman bile değiller.

Bunların hiçbirinde uzman görüşü alınmamış durumda. Kafasına göre herkesin bildiğini okumasıyla karşı karşıyayız.

Bu sahada uzman birisi için burada büyük sorunlar olduğu bilinen bir gerçek. Bu yüzden Edirne'de tarihi miras göz göre göre zarar görüyor.

Bu restorasyonlarda ciddi bir denetim olmadığı görülüyor ve bunu netlikle söyleyebiliyorum. Ama bu yadırgayıcı bir durum değil. Anlaşıldığı kadarıyla bu restorasyonları denetleyecek bir uzmanlar komitesi, bir kurulu, bir komisyonu Edirne'de mevcut değil.

Bunların kurulması gerekiyor. Orada da bazı sorunların açığa çıkacağı bir gerçek."

"MAKEDON KULESİ ASKERİ MİRASTIR, UZMAN MÜDAHALESİ ŞART"

Bizans dönemine ait önemli bir askeri yapı olan Makedon Kulesi'nin de benzer risklerle karşı karşıya olduğunu söyleyen Begsaç dikkat çeken bilgiler verdi.

Edirne'nin savunması amacıyla inşa edilen kulenin Bizans mimarisi açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Edirne'nin tarihi kimliğinde çok önemli bir noktası var. Bizans döneminde Edirne'de kalabilen en önemli mimari yapılardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Bunu yapacak olanların da esasında Bizans mimarisi konusunda uzmanlara danışmaları gerekiyor. Ama anladığımız kadarıyla bu danışmanlıklar da yapılmış değil. Çünkü şu anda Edirne'de yapılan restorasyonların büyük birçoğu ‘uzman' geçinen kişiler, Osmanlı yapıları üzerinde uzmanlaşmış insanlar. Özellikle Roma surları olsun, Bizans dönemi yapıları konusunda biz bir uzman otorite göremiyoruz" diye konuştu.