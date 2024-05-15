'Topkapı Sarayı'nın 300 yıllık saatleri' Kalemkar Atölyesinde!

Vakıflar için tarihi gün! Harap haldeki onlarca restore edilen eser için hasret bitiyor

Vakıflar için tarihi gün! Harap haldeki onlarca restore edilen eser için hasret bitiyor

Dolmabahçe Sarayı'nda faaliyet gösteren Milli Saraylar Kalemkar Atölyesi’nde Topkapı Sarayı'nın 300 yıllık iki büyük saati restore ediliyor.

Milli Saraylar Başkanlığı’nın zengin obje koleksiyonları ustalık ve estetik özellikleriyle ‘eşsiz’ olarak nitelendiriliyor ve görenleri zamanda yolculuğa çıkarıyor. Saat koleksiyonunda yer alan sanat harikası iki eser ziyaretçiyle buluşmak için gün sayıyor.

İngiliz yapımı, 300 yıllık iki büyük saatin ‘zarf’ diye tabir edilen ahşap kasası, Milli Saraylar Kalemkar Atölyesi’nde restore ediliyor. Formuyla, renk ve desen çeşitliliğiyle hayranlık uyandıran ahşap saat zarflarının, mekanik aksam ile birleştirildikten sonra Topkapı Sarayı’nda sergilenmesi planlanıyor.

Milli Saraylar Kalemkar Atölyesi’nde restorasyonu devam eden iki büyük saat zarfı, 18. yüzyıla ait. Ahşap saat zarflarından biri ‘James Newton’ diğeri ise ‘Markwick Markham & Perigal’ imzasını taşıyor.

TOPKAPI SARAYI'NDA SERGİLENECEKLER

Kalemkar Atölyesi’ndeki restorasyon uygulamaları son aşamaya gelen saatler, son olarak Saat Atölyesi’nde mekanizma ile birleştirilerek sergilenmeye hazır hale getirilecek. Saatlerin, tüm işlemler bittikten sonra ait olduğu yerde, Topkapı Sarayı’nda ziyaretçi ile buluşturulması planlanıyor.