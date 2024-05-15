Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Kültür - Sanat > 'Topkapı Sarayı'nın 300 yıllık saatleri' Kalemkar Atölyesinde!

'Topkapı Sarayı'nın 300 yıllık saatleri' Kalemkar Atölyesinde!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
&#039;Topkapı Sarayı&#039;nın 300 yıllık saatleri&#039; Kalemkar Atölyesinde!
Saat Koleksiyonu, Haber

Kültür - Sanat Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Dolmabahçe Sarayı'nda faaliyet gösteren Milli Saraylar Kalemkar Atölyesi’nde Topkapı Sarayı'nın 300 yıllık iki büyük saati restore ediliyor.

Milli Saraylar Başkanlığı’nın zengin obje koleksiyonları ustalık ve estetik özellikleriyle ‘eşsiz’ olarak nitelendiriliyor ve görenleri zamanda yolculuğa çıkarıyor. Saat koleksiyonunda yer alan sanat harikası iki eser ziyaretçiyle buluşmak için gün sayıyor.

İngiliz yapımı, 300 yıllık iki büyük saatin ‘zarf’ diye tabir edilen ahşap kasası, Milli Saraylar Kalemkar Atölyesi’nde restore ediliyor. Formuyla, renk ve desen çeşitliliğiyle hayranlık uyandıran ahşap saat zarflarının, mekanik aksam ile birleştirildikten sonra Topkapı Sarayı’nda sergilenmesi planlanıyor.

'Topkapı Sarayı'nın 300 yıllık saatleri' Kalemkar Atölyesinde! - 1. Resim

Milli Saraylar Kalemkar Atölyesi’nde restorasyonu devam eden iki büyük saat zarfı, 18. yüzyıla ait. Ahşap saat zarflarından biri ‘James Newton’ diğeri ise ‘Markwick Markham & Perigal’ imzasını taşıyor.

TOPKAPI SARAYI'NDA SERGİLENECEKLER

Kalemkar Atölyesi’ndeki restorasyon uygulamaları son aşamaya gelen saatler, son olarak Saat Atölyesi’nde mekanizma ile birleştirilerek sergilenmeye hazır hale getirilecek. Saatlerin, tüm işlemler bittikten sonra ait olduğu yerde, Topkapı Sarayı’nda ziyaretçi ile buluşturulması planlanıyor.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Sahte rapor aldı, tatile gitti! Yakayı ele verince hapisle cezalandırıldıMilletler Ligi’nde Filenin Sultanları maç takvimi 2024
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Psikiyatri hastalarının sanat çalışmaları hayran bıraktı - Kültür - SanatHasta olup geldiler, sanatkâr olarak çıktılar!Şimdi kimse bilmiyor! Sultan Abdülhamid'in yaptırdığı saat kulesinde dikkat çeken lamba - Kültür - SanatTarihi saat kulesinde dikkat çeken lambaTarihi kaya mezarları ilk defa görüntülendi - Kültür - SanatTarihi kaya mezarları ilk defa görüntülendiRönesans tarihçisi Ann Pizzoruso Mona Lisa tablosunu çözdü mü? - Kültür - SanatMona Lisa tablosunun arka planını çözdüCannes'da Türk sineması standı kuruldu! Festival kırmızı halı şovuyla başladı - Kültür - SanatCannes jürinin kırmızı halı şovuyla başladıCannes’da gerilim! Yeni bir “#METOO” mu geliyor? - Kültür - SanatCannes’da gerilim! Yeni bir “#METOO” mu geliyor?
Sonraki Haber Yükleniyor...