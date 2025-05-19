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TRT 2 Kitaplığı hayata geçti! TV programları esere dönüşüyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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TRT 2 Kitaplığı hayata geçti! TV programları esere dönüşüyor
Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TRT 2’de yayınlanmış veya yayını devam eden söyleşi programları kitaplara dönüşüyor...

MURAT ÖZTEKİN - TV muhtevalarını matbu olarak ulaşılabilir hâle getirmek maksadıyla hazırlanan TRT 2 Kitaplığı” projesi, ilk yayınlarını okurlarla buluşturdu. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı’nın ev sahipliğinde önceki gün AKM’de gerçekleşen faaliyette, Prof. Dr. Teoman Duralı ve Alev Alatlı’nın söyleşilerinden hazırlanan “Felsefe Söyleşileri” ile “İhmal Edilebilir Nasihatler” adlı iki eserin tanıtımı yapıldı.

Faaliyette konuşan Sobacı, bu projeyi TRT 2’yi bir televizyon kanalı olmanın ötesine taşıyarak, Türk kültürünü ve düşünce mirasını yarınlara aktaran bir mecra hâline getirme yönündeki gayretlerinin bir neticesi olarak gördüğünü söyledi. TRT 2 Kitaplığı projesi çerçevesinde Doğan Hızlan’ın “Karalama Defteri” ve Hülya Koçyiğit’in “Film Gibi Hayatlar” programlarından derlenen kitaplar da ilerleyen günlerde okurlarla buluşacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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