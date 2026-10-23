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Kültür - Sanat

Türk dünyasında kritik sinema buluşması! Korkut Ata Film Festivali 20 ülkeyi bir araya getirecek

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Türk dünyasında kritik sinema buluşması! Korkut Ata Film Festivali 20 ülkeyi bir araya getirecek
Başlık ResmiTürk dünyasında kritik sinema buluşması! Korkut Ata Film Festivali 20 ülkeyi bir araya getirecek

Karabağ Savaşı’nı anlatan “44” filmiyle 3 Kasım’da açılacak Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali, mühim bir sinema buluşması olarak görülüyor.

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Murat Öztekin
MURAT ÖZTEKİN

Türk dünyası, büyük bir sinema buluşması için gün sayıyor. 6. Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali, 3-7 Kasım tarihleri arasında İstanbul’da kapılarını açmaya hazırlanıyor. 20 bağımsız ve özerk ülkeden filmler ile sinemacıları bir araya getirecek festival, Azerbaycan’da yaşanan başörtü tartışmaları gündemdeki yerini korurken “kritik bir sinema buluşması” olarak yorumlanıyor.

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AZERBAYCAN FİLMİYLE AÇILACAK

Festivalin Atlas Sineması’ndaki açılışı, Karabağ Savaşı’nı konu edinen Azerbaycan yapımı “44” adlı filmle yapılacak. Her Türk devletinin kendi jürisi tarafından seçtiği filmlerin yer alacağı festivalde, Azerbaycan adına gönderilen yapımlar arasında enteresan bir eser de dikkat çekiyor. “Tağıyev: Mektep” adlı film bir zamanlar Zeynelabidin Tağıyev’in Azerbaycan’da modern kız okulları açma ve dinî çevrelerle karşı karşıya gelme hikâyesini anlatıyor.

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İLK DEFA YAPIM FONU VERİLECEK

Festivalin ana yarışmasında ise Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistan, İran, Rusya, Moldova, KKTC ve Makedonya’da Türkçe lehçeleriyle çekilmiş filmler; uzun metraj kurmaca, belgesel ve kısa film olmak üzere üç dalda “Turna Kuşu Ödülü” için yarışacak. Organizasyon çerçevesinde bu sene ilk defa “Korkut Ata Film Yapım Desteği Fonu” verilecek. Türk dünyasının müşterek hikâyelerinin beyazperdeye taşınmasına vesile olması hedeflenen fon için desteklenecek projeler, 7 Kasım’da gerçekleştirilecek ödül töreninde açıklanacak. Festival Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Uluslararası Sinema Derneği ve TÜRKSOY gibi kurumların iş birliği ile yapılıyor.

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