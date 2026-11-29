Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Özbekistan'ın Andican kentinde düzenlenen TÜRKSOY Daimi Konseyi 43. Dönem Toplantısı ve kapanış töreninde Türk Dünyası Kültür Başkenti sembolünü devraldı. Kayseri, 2027 yılında Türk dünyasının kültür başkenti olacak.

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Türk dünyasının kültürel buluşmalarına 2027 yılında Kayseri ev sahipliği yapacak. Özbekistan'ın Andican kentinde düzenlenen törenle Türk Dünyası Kültür Başkenti sembolü Kayseri'ye devredildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Andican'da düzenlenen TÜRKSOY Daimi Konseyi 43. Dönem Toplantısı ve 2026 Türk Dünyası Kültür Başkenti Andican'ın kapanış törenine katıldı.

Türk dünyasının 2027 kültür başkenti Kayseri! Sembol Andican'dan devralındı

ALTI ÜLKEDEN SANATÇILAR SAHNE ALDI

Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'dan sanatçıların sahne aldığı konser programının ardından Andican vilayeti yönetimi, Türk Dünyası Kültür Başkenti sembolünü Büyükkılıç'a takdim etti.

Türk dünyasının 2027 kültür başkenti Kayseri! Sembol Andican'dan devralındı

"TÜRK DÜNYASI KAYSERİ'DE BULUŞACAK"

Sembolü teslim alan Büyükkılıç, 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti ünvanını büyük bir sorumluluk ve onurla taşıyacaklarını belirtti.

Kayseri'nin tarihinden aldığı köklü birikimi kardeş devletlerle paylaşacaklarını vurgulayan Büyükkılıç, şu ifadeleri kullandı:

"Türk dünyası 2027 yılında kültür başkenti Kayseri'de buluşacak. Bu büyük buluşmayla kardeşlik bağlarımızı daha da güçlendirerek Türk dünyasının birliğini ve gücünü daha yukarılara taşıyacağız."

Programa Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, üye ülkelerin kültür bakanları ile Kayseri'nin Melikgazi, Kocasinan ve Talas ilçe belediye başkanları da katıldı.

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| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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