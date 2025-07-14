Türkiye sinema üssü oluyor! 12 Punto, 35 ülkeden 60 sinemacıyı buluşturuyor

Türkiye’nin en büyük senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu olan “12 Punto 2025” İstanbul’daki Feriye’de başladı. TRT tarafından bu yıl 7’ncisi düzenlenen faaliyet, 35 farklı ülkeden sinema profesyonellerinin katılımıyla 20 Temmuz’a kadar devam edecek.

MURAT ÖZTEKİN - Sinema gösterimi ve söyleşiler gibi çeşitli faaliyetlerin de yapılacağı 12 Punto’da 12 finalist arasından seçilen 3 projeye “TRT Ortak Yapım Ödülü verilecek. Faaliyetin dün yapılan basın toplantısında konuşan TRT Sinema Müdürü Faruk Güven “Şu anda finalist proje sahipleri, yurt dışından gelen danışmanlarıyla yoğun şekilde çalışmaya başladılar. Bu filmler, önümüzdeki yıllarda Türk sinemasını dünyada temsil edecekler. İnşallah finalist projeler, gurur duyacağımız filmlere dönüşecek. Sinemacılarımızın yurt dışından da destek almaları çok önemli. Bunu sağlamak istiyoruz. Türk sinemasını TRT markasıyla beraber bütün dünyaya yaymaya çalışıyoruz” diye konuştu.

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TÜRK DÜNYASIYLA BULUŞMA

60’a yakın sinema profesyonelini bir araya getirdiklerini söyleyen Güven “Aslında Türkiye özellikle yakın coğrafyamızın sinema üssü hâline geliyor. Beş Balkan ülkesinin sinema genel müdürlerinin yanı sıra Türk cumhuriyetlerinin sinema genel müdürlerini 12 Punto’ya davet ettik. Onlarla nasıl iş birliği yapabileceğimizi konuşacağız. İnşallah Türk cumhuriyetleriyle önümüzdeki yıllarda daha çok ortak yapıma imza atma imkânı elde edeceğiz. Bunun yanı sıra Suudi Arabistan, Ürdün ve Mısır’dan üst düzey sinema temsilcileri burada olacaklar” dedi.

Yönetmen Andrey Zvyagintsev gibi isimlerin yanı sıra Altın Küre’nin Başkanı Helen Hoehne’nin 12 Punto’nun jürisinde yer aldığını kaydeden Faruk Güven, bu sayede Oscar ve Altın Küre için şimdiden Türkiye için PR çalışması yapacaklarını söyledi.

YERLİ SEYİRCİNİN %30’U TRT’DEN

TRT Genel Sekreteri İbrahim Keleş ise 2024’te sinemalarda gösterime giren 208 yerli film olduğunu kaydederek “Bu filmleri toplam 18,5 milyon seyirci izlemiş. Bu izleyicilerin yaklaşık 5 milyonu ise TRT ortak yapımlarını tercih etmiş. 208 yapımdan 15 tanesini çekmişiz. Buna rağmen seyircinin yaklaşık yüzde otuzu bizim filmlerimize gitmiş. Dolayısıyla net olarak görüyoruz ki filmlerimiz izleniyor” diye konuştu.