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Usta yönetmen Günay Kosova’ya veda

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Usta yönetmen Günay Kosova’ya veda

Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yeşilçam’da çok sayıda yapımda yer alan yönetmen Günay Kosova, 82 yaşında hayatını kaybetti.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Uzun müddettir alzaymır hastalığıyla mücadele eden ve Kayışdağı Darülaceze’de kalan Kosova, önceki akşam hayata gözlerini yumdu. Usta yönetmen, dün Sultanbeyli’de ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Set amiri, senarist, yapımcı ve yönetmen kimliğiyle 1.700 filmde çalışan Günay Kosova; “Yarasa Adam Betmen”, “Çikolata Tarlası” ve “Tam İsabet” gibi filmleriyle tanınıyordu.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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