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Yunanistan'da Osmanlı dönemine ait mezar bulundu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Yunanistan&#039;da Osmanlı dönemine ait mezar bulundu

Kültür - Sanat Haberleri  / Anadolu Ajansı

Yunanistan'ın Karaferye (Veria) şehrinde doğal gaz boru hattı döşeme çalışmaları sırasında Osmanlı dönemine ait mezar bulunduğu belirtildi.

Yunan basınındaki haberlerde, şehir merkezindeki Medrese Camisi yakınında doğal gaz boru hattı döşeme çalışmaları sırasında Osmanlı dönemine ait mezara rastlandığı kaydedildi.

Haberlerde, arkeologların, mezarın cami yakınında bulunması ve bölgede yer alan ek arkeolojik kalıntıların mezarın Osmanlı dönemine ait olduğunu gösterdiğini ifade ettiği aktarıldı.

17. yüzyıl gezgini Evliya Çelebi'nin notlarında da söz konusu caminin etrafında Müslüman mezarlığının bulunduğu bilgisi yer alıyor.

Yunanistan'ın Selanik yakınlarındaki Halkidiki iline bağlı Gargara (Simandra) köyünde 2021'de inşaat kazısında Osmanlı döneminden kalma mezarlık ortaya çıkmıştı.

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Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Anadolu Ajansı
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