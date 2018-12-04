Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren özel eğitim öğretmenliği eğitimi verilen okullarda “Türk İşaret Dili” dersinin yer alacağını açıkladı. İşitme engellilerle ilgili kendisine yöneltilen soru önergesini cevaplayan Bakan Selçuk, 2017-2018 eğitim öğretim yılı verilerine göre Türkiye geneli (ilköğretim + ortaöğretim) işitme engellilere yönelik okul sayısının 90, öğrenci sayısının 3 bin 753, öğretmen sayısının ise bin 184 olduğunu söyledi. Özel Eğitim Öğretmenliği Programının öğrenci sayısının 4 bin 315 olduğunu söyleyen Bakan Selçuk, öğretmen yetiştirme lisans programları güncelleme çalışmalarının tamamlanarak, 2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanacak olan programlar içinde yer alan Özel Eğitim Öğretmenliği Lisans Programında “Türk İşaret Dili” dersinin yer alacağını ifade etti.