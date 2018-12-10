Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İstanbul Türk Ocaklarının birlikte düzenleyecekleri konferansta İrevan’ın (Erivan) Türk şehri olduğu anlatılacak. Konferans İstanbul Türk Ocağı’nda yarın saat 18’de gerçekleşecek. Faaliyette Türk Ocağı İstanbul Şube Başkanı Dr. Cezmi Bayram, Azerbaycan Milletvekili Şahin İsmailov, Doç. Dr. Nazim Mustafa ve Nurettin Mehdiyev konuşmacı olarak yer alacaklar. Konuyla alakalı değerlendirmede bulunan Dr. Cezmi Bayram “1920 yılının Nisan’ında Bolşevik Rus ordularının Azerbaycan’ı işgal etmesi öncesinde bazı bölgeler önceden işgal edilmiş ve Müslümanlardan arındırılmıştır. O yerlerden biri de İrevan’dır. Eskiden beri bir Azerbaycan toprağı olan İrevan şehri, 1918 yılında Ermenilere başkent olarak verilmiştir. Azerbaycan halkı yapılan işgale karşı çıkmaktadır” dedi.