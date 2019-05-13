Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Bakanlık Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce Türk Masal Külliyatı hazırlama çalışmaları doğrultusunda, halk kültürü alan araştırmacıları tarafından 38 ilde gerçekleştirilen saha araştırmaları ile 278 masal derlendi. Bakanlığın Halk Kültür Bilgi ve Belge Merkezinde kayıt altına aldığı masalla alakalı 143 yazılı belgede 435 adet, 41 ses bandında ise 71 adet masal yer alıyor. Türk masal geleneğinin yaşatılmasını sağlamak amacıyla geçtiğimiz hafta sonu ‘Türk Masal Külliyatı Çalıştayı’ düzenleyen Kültür Bakanlığı paydaş kurumlarla birlikte araştırmalarını derinleştirecek.