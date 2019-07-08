Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Gilberto’nun ölümünü oğlu Joao Marcelo, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. 1931 yılında doğan Gilberto, genç yaşta göç ettiği Rio de Janeiro’da müzik çalışmalarına başladı. ABD’li caz sanatçılarının eserlerinden etkilenen Gilberto, 1960’lı yıllarda ABD’ye giderek Brezilya’nın geleneksel samba ritimlerini çağdaş caz müziği kalıplarıyla harmanladığı albümler yaptı. Gilberto, bu çalışmalarıyla daha sonraları Portekizce’de “Yeni Eğilim” anlamına gelen “Bossa Nova” diye anılacak popüler müzik türünün ilk icracılarından biri oldu. Eserleri ABD’de iki Grammy Ödülü’ alan müzisyen, tüm zamanların en usta beşcaz sanatçısı arasında gösterilmişti.