Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milattan Sonra (MS) 215-216 yıllarına ait 1.800 yıllık ‘Lidya Yazıtı’nın Türkiye'ye dönüş sürecini anlattı. Bir hırsızlık olayına karşın kefaret için adanan tarihî eserin, yine bir hırsızlık sonucu 1990'lı yıllarda Türkiye'den İtalya'ya kaçırıldığına değinen Ersoy “Batı Anadolu’ya özgü bir yazıt çeşidi olan bu eser İtalyan Kültür Polisi tarafından 1997 yılında bir antika tüccarının iş yerine yapılan baskında ele geçirildi. Eserin 1987 yılında Prof. Dr. Hasan Malay tarafından yayınlandığı tespit edildi. Manisa'daki Apollon Aksyros Tapınağı’ndan çalındığı anlaşıldı. İtalya’daki hukuki süreçte hâkimin değişmesi, daha sonra aleyhimize verilen haksız karar ve ardından temyiz girişimimizin neredeyse 6 yıl sonraya ertelenmesi gibi sebeplerle ‘Lidya Yazıtı’ 23 yıl Türkiye'ye dönmeyi bekledi. Floransa’daki üst mahkeme, eserin ülkemizden kaçırıldığını kabul etti. Bu sayede tarihî eser yuvasına kavuşmuş oldu” ifadelerini kullandı.

18 senede 4.441 eser kurtarıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, son 18 yılda 4 bin 441 eserin Türkiye'ye iadesinin sağlandığını söyledi. Her eserin kendi vatanında güzel olduğunu vurgulayan Ersoy "Bu mücadele, yalnızca devlet kurumlarının çabalarıyla kazanılamaz. Halkımız, vatandaşlık görevi bilinciyle kültür varlıklarına sahip çıkmalı; bize destek vermeli" dedi.