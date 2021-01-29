Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Değişikliklerle sinema salonlarına verilecek desteğin başvuru şartları ve ödeme şartları yumuşatıldı. Başvuru safhasında istenen koltuk sayısı ve seans gösterim sınırları düşürülürken, destek ödemeleri daha faal hâle getirildi. Bu çerçevede daha önce bir yıl içerisinde 12 olan film gösterim şartı altıya indirildi. Diğer taraftan, destek başvuru şartı olan 60 koltukluk sinema kapasitesi 50 olarak değiştirilerek daha fazla sinema salonunun destekten faydalanabilmesinin önü açıldı. Yapılan değişiklik ile destek tutarının yarısının defaten ödenebilmesi hüküm altına alınarak sinema salonlarının kapalı olduğu dönemde de destekten faydalanmasına imkân sağlandı. Ayrıca Bakanlık tarafından verilen ve dilimler hâlinde ödenen “ilk uzun metrajlı kurgu film yapım”, “uzun metrajlı sinema film yapım”, “ortak yapım”, “çekim sonrası”, “dağıtım ve tanıtım” destek türlerinde destek tutarının tamamının tek seferde ödenebilmesine imkân tanındı.