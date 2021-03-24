Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Müjdat Gezen, Ahmet Ümit, Deniz Türkali ve Doğan Hızlan gibi isimlerden meydana gelen jürinin tercihi, edebiyatseverlerce kabul görmedi. Yazar Onur Caymaz “Yaşayan büyük şair lafı daha da berbat... İyi şair vardır, bir de çöp vardır” yorumunda bulundu. Prof. Dr. Mustafa Özel ise “Birilerinin bir araya gelerek bir şairi büyük ilan etmeleri, onu büyük yapmaz” ifadelerinin olduğu bir Tweet paylaştı. Sosyal medya kullanıcılarının yaşayan en büyük Türk şairine dair farklı fikirleri vardı. O isimler arasında İsmet Özel, Sezai Karakoç ve Nurullah Genç öne çıktı.