2024 Grammy Ödülleri’nde üç ödül alan rapçi Killer Mike tutuklandı

Müzik dünyasının Oscar’ı olarak kabul edilen Grammy Ödülleri yapılan görkemli törenle sahiplerini buldu. Törende 3 ödül alan rapçi Killer Mike, 2024 Grammy Ödülleri sonrası gözaltına alındı.

Michael Render sahne adıyla bilinen rapçi Killer Mike, 2024 Grammy Ödülleri’nde, üç ödül kazandıktan hemen sonra, sahne arkasında karıştığı iddia edilen fiziksel bir tartışmanın ardından gözaltına alındı.

TUTUKLANMA ANI KAMERADA

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, fiziksel bir tartışma nedeniyle bir kişinin kelepçelenerek gözaltına alındığı doğrulandı. Şüphelinin 48 yaşındaki Michael Render olduğu tespit edildi.

Hollywood Reporter tarafından çekilen görüntülerde, ünlü rapçinin tutuklanma anı kameralara yansıdı. Tutuklanma anları, Mike’ın gecede en iyi rap albümü, en iyi rap şarkıcı ve iyi rap performansı olmak üzere üç ödül almasının ardından geldi.

Los Angeles'ta Crypto.com Arena'da düzenlenen törende Killer Mike’ın polis tarafından kelepçelenip dışarı çıkarıldığı anlar kameralara yansıdı.

Killer Mike, gözaltına alınmadan hemen önce sahne arkasında yaptığı konuşmada “20 yaşındayken uyuşturucu satıcısı olmanın harika bir şey olduğunu düşündüm. 40 yaşımda pişmanlıklarımla ve yaptıklarımla yaşamaya başladım. 45 yaşında bu konuda rap yapmaya başladım. 48 yaşında, yaptığım şeylere karşı empati ve sempati dolu bir adam olarak burada duruyorum” ifadelerini kullandı.

SERBEST BIRAKILMA SÜRECİNDE

Gözaltına alınma olayıyla ilgili rapçinin temsilcisi kendisine gönderilen e-posta ve mesajlara cevap vermedi. Hollywood Reporter'ın kendisine ulaşması üzerine yorum yapmaktan kaçındı.

Öte yandan olayın ardından ünlü rapçinin uyarıldığı ve serbest bırakılma sürecinde olduğu bildirildi.