Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şahan Gökbakar, uyguladığı 'ketojenik beslenme' ile 6 ayda 28 kilo vermişti. 38 yaşındaki komedyene, kilo verdikten sonra bazı takipçilerinden "Ne zaman askere gideceksin?", "Artık zayıfladın askere gidebilirsin" şeklinde yorumlar geldi.

"BAZILARINA DERT OLMUŞ"



Başarılı oyuncu, Instagram'ın hikaye bölümünden şu açıklamayı yaptı:



"'Kilo verdi, şimdi askere gidecek mi? diye dert olmuş bazılarına. Konuşanlar, yazanlar oluyormuş magazinde vs. Ben devletin getirdiği bedelli askerlikten faydalandım ve 30 bin TL ödeyerek bedelli olarak yaptım. Bu da belgesi."