Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 7 yaşındaki kız çocuğunun bisikletinin parçalanmasıyla gündeme gelen olayın ardından şarkıcı Demet Akalın harekete geçti. Küçük kıza yeni bisiklet alacağını duyuran Akalın, İzmit'e giderek sözünü tuttu ve çocuğa yeni bisikletini hediye etti.

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 21 Kasım'da meydana gelen Türkiye'nin gündemine oturdu. Sokakta bisiklet süren 7 yaşındaki kız çocuğu, dengesini kaybederek park halindeki bir otomobile sürttü.

Bunun üzerine araçtan inen sürücü, küçük kızın bisikletini alarak çocuğs tepki gösterdi ve ailesini çağırmasını istedi. Korkan çocuk annesine haber vermek için eve giderken sürücünün annesi olduğu öğrenilen kadın, bisikleti defalarca yere vurarak parçaladı.

Yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansırken, görüntülerin sosyal medyada paylaşılması büyük tepki topladı. Olayın ardından tarafların birbirlerinden şikâyetçi olmadığı öğrenildi.

7 yaşındaki kızın bisikletini kırmışlardı! Demet Akalın devreye girdi

DEMET AKALIN SÖZÜNÜ YERİNE GETİRDİ

Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabından küçük kıza yeni bir bisiklet alacağını duyurdu. Verdiği sözü tutan Akalın, İzmit'e giderek kız çocuğuna ve ailesine ulaştı.

Küçük kızla birlikte bisiklet almaya giden Akalın, yeni bisikleti kendisine hediye etti. Şarkıcı, buluşma anlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle de paylaştı.

7 yaşındaki kızın bisikletini kırmışlardı! Demet Akalın devreye girdi

Akalın, paylaşımında "Kızı buldum, geldim bisiklet almaya gidiyoruz. İzmit'ten sevgiler" ifadelerini kullandı. Küçük kızla yeni bisikletinin yanında çekilen fotoğrafını da yayımlayan şarkıcı, bu kez "İyi ki kırdın bisikleti, daha güzelini aldık" notunu yazdı.

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