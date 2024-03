7 yıllık evlilik sürpriz şekilde bitti! Mesut Akusta’dan boşanan Şafak Özbir sessizliğini bozdu

2016 yılında nikah masasına oturan oyuncu Mesut Akusta ve Şafak Özbir’in 7 yıllık evliliği sona erdi. Boşanmanın ardından sessizliğini bozan Özbir, sosyal medyadan açıklama yaparak “Seni çok sevdim ve bundan sonra da her zaman yanında, bir adım ötendeyim canım Mesut” dedi.

Ünlü oyuncu Mesut Akusta ile eşi Şafak Özbir, tek celsede boşandı. İkili, dün sabah anlaşmalı olarak yollarını ayırdı. Çiftin kızları Berfin Cano’nun velayetinin anneye verildiği öğrenildi.

“BİR ADIM ÖTENDEYİM CANIM MESUT”

Basına yansıyan haberler sonrası boşandıklarını doğrulayan Şafak Özbir, sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Eşi ve kızlarıyla fotoğrafına yer veren Özbir, açıklamasında şu duygusal ifadelere yer verdi:

“Ne yazılır bilemiyorum… Evet okuduklarınız doğru! Mesut’la evlerimizi ayırmaya karar verdik evet… Ama hayatlarımız her zaman bir arada olacak. Sevgimiz saygımız, anne ve babalığımız hayatımızın sonuna kadar bakidir. Tüm birlikteliğimiz ve evlilik hayatımız boyunca olduğu gibi ve şimdi de ellerimiz her zaman birbirimizin omuzunda olacak. Birbirimizi koruyup kollayıp destek olacağız ve en önemlisi dünyalar güzeli kızımıza çok mutlu birer anne ve baba olacağız. Seni çok sevdim ve bundan sonra da her zaman yanında, bir adım ötendeyim canım Mesut…”