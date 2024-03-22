Eylem Tok ve oğlunun dönmeye niyeti yok! ABD'de lüks rezidansın kirasını 1 yıllık peşin ödemişler

İstanbul'da aracıyla çarpıp Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan T.C kazanın hemen ardından annesi Eylem Tok tarafından önce Mısır'a ardından da ABD'ye kaçırılmıştı. Anne ile oğlunun ABD'de aylık kirası 10 bin dolar olan bir rezidansta yaşadığı ve 1 yıllık parayı peşin ödediği ortaya çıktı.

İstanbul Eyüpsultan'da ölümlü kazaya neden olan ve annesi Eylem Tok tarafından ABD'ye kaçırılan T.C. ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

"1 YILLIK PEŞİN ÖDENMİŞ"

Önce Mısır'a sonra da ABD'ye kaçan anne oğulun ABD'de lüks bir rezidansta kaldıkları öğrenildi. Kanal D Ana Haber'e konuşan Avukat Hacı Orhan, "Aile çok önemli bir rezidansa yerleşmiş. Bu rezidansın aylık kirası 10 bin dolar. 1 yıllık peşin kirası ödenmiş şeklinde bir mesaj geldi Amerika'dan. 1 yıl boyunca dönmeyeceklerini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

BAKAN TUNÇ: İADE TALEBİNDE BULUNDUK

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, anne oğul hakkında süren soruşturma için son açıklamasında şunları söylemişti: “Amerika Birleşik Devletleri'yle adli yardımlaşma kapsamında biz yazışmalarımızı gerçekleştirdik. 7 Mart tarihinde de Amerika Birleşik Devletleri’nden iade talebinde bulunduk. İade dosyamızı ilettik ve geçici tutuklama evrakımızı da gönderdik. Bugün itibariyle de Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığından bize yazı geldi. İstenen bazı belgeler var. Bu belgeleri de tamamladık. Burada süreci takip ediyoruz”