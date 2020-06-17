Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Esra Erol'un programına Iğdır'dan katılan Şaban Duran, anlattığı hikâye ile herkesi şaşkına çevirdi. 25 yıllık eşi A.D.'nin 6 ay önce 3 çocuğunu da yayına alarak Iğdır'dan İstanbul'a taşındığını ve hiçbir şekilde eşinin ve çocuklarının kendisiyle görüşmek istemediğini belirtti. Ancak işin garip tarafı 25 yıllık eş A.D'nin Şaban Duran'dan ayrılmak istemesinin gerekçesiydi.

Şaban Duran, eşinin gitmeden son 1 yıl içerisinde çok değiştiğini aynı evin içinde bile kendisiyle konuşmadığını, eve getirdiği yiyeceklerden yemediğini dile getirdi. Eşinin saatlerce odaya kapanıp, kendi ailesiyle bile görüşmediğini söyleyen Duran, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu.

Eşini tedavi için ikna etmeye çalıştığını ancak başarılı olamadığını sözlerine ekleyen Şaban Duran “Eşim 1 yıldır üç harfli varlıklarla rüyasında konuştuğunu söylüyor ve bende dâhil birçok kişiye öleceği günü söyleyerek insanları etkilemeye çalıştı. Ancak şükür ki ölen olmadı. Bir gün yanıma gelerek bizim "Seninle imam nikâhımız düştü çünkü 3 harfliler bizim ayrılmamızı istiyor" dedi. 3 çocuğumu da bu şekilde etkisi altına aldı” dedi.

“Eşim ve çocuklarım benimle görüşmüyor”

25 Aralık 2019 tarihinde eşi ve çocukları tarafından terkedilen Şaban Duran aylarca onları aradığını ve izlerine İstanbul'da rastladığını söyledi. Geçtiğimiz Şubat ayında ailesinin İstanbul'da kaldıkları evi bulan Duran, kapılarına gittiğini ancak kendisine kapıyı dahi açmadıklarını “Seninle görüşmemiz yasak, çünkü öyle istiyorlar” denilerek kapının yüzüne kapandığını anlattı. Ailesine kilometrelerce öteden İstanbul'a gelen ve eşinin ruhsal bir tedaviye ihtiyacı olduğunu söyleyen Şaban Duran Esra Erol'dan yardım istedi. Eşini ve ailesini geri kazanmak isteyen Şaban Duran hepsinin tedaviye ihtiyacı olduğunu söylerken gözyaşlarına boğuldu.

Başka bir aile daha mağdur oldu

Öte yandan komşularının oğlu 25 yaşındaki Ö.Y.'yi de yanına alarak gittiği iddia edilen A.D.'nin bu konu hakkında da yapacağı açıklamalar merakla bekleniyor. Ö.Y.'nin ailesinin de karakola giderek A.D. tarafından aklına girmesi sebebiyle şikâyetçi olduğu ifade edildi.