Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tiyatro ve dizi oyuncusu Emre Kınay koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'in başrollerini paylaştığı Ramo dizisinde rol alan başarılı oyuncu, dizi çekimlerine ara vererek evde karantinaya girdi. Sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan 51 yaşındaki Kınay “Dayanılmaz beden sancıları, ağrıları çok çekmedim. Kas ağrılarım oldu. Kronik sinüzitim vardı. İlk 3 gün beni oradan zorladı. Şu anda gayet iyi durumdayım. Yarın 10. günüm ve karantinam doluyor. Yeniden test yaptıracağım ardından ise doğru sete gideceğim” ifadelerini kullandı. 27 Mart'ta da Dijital Tiyatronun açılışı olduğuna da değinen Kınay “Merak eden herkese çok teşekkür ederim, iyiyim panik edilecek bir şey yok" şeklinde konuştu.